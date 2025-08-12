Cae en Ibiza banda napolitana que robaba relojes de lujo con violencia: "Las muñecas..."

Agentes de Policía Nacional pertenecientes al Grupo Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Ibiza, en colaboración con Polizia di Stato de Italia, han desarticulado en la isla un grupo criminal de Nápoles dedicado a la sustracción de relojes de alta gama.

Según ha informado la Policía, los hechos investigados tuvieron lugar durante el mes de julio. En el marco de la operación se llevó a cabo la detención de dos hombres de origen italiano como presuntos autores de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y robo con violencia.

La forma de actuar del grupo criminal era localizar a víctimas potenciales con relojes de alta gama. A ellas, se les acercaban por la espalda y, en unas ocasiones con habilidad y en otras empleando violencia, les sustraían de un tirón el reloj de la muñeca.

Para la huida hacían uso de motocicletas de diversa cilindrada con placas falsas. Los vehículos eran traídos desde Nápoles en el interior de una furgoneta con el fin de que pasaran desapercibidos y, una vez cometían los hechos, los devolvían a Italia cambiándolos por otros modelos.

A los detenidos se les imputa la sustracción de tres relojes de alta gama con un valor, cada uno, de entre 30.000 y 400.000 euros.

En el operativo policial se intervinieron dos motocicletas, un turismo, una furgoneta y diversas placas de matrícula falsa. No se descartan futuras detenciones al estar la investigación abierta.