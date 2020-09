Cade, el chef de dos años que no puede dejar de comer mientras cocina se vuelve viral

No es el primer bebé chef que aparece en Redes Sociales y se hace viral. Después de conocer a Kobe, uno de los niños más famosos por sus recetas y que ha conquistado muchos corazones, ahora llega Cade, que, lejos de probar la comida, mientras ayuda a su abuela con las recetas, se lo come todo.

Este niño de dos años es el claro ejemplo de que cocinar con niños es caótico, pero muy divertido. Su familia decidió compartir en su cuenta de Facebook un tutorial de galletas que se ha vuelto viral por la rebeldía del niño a la hora de intentar seguir la receta sin comerse antes los ingredientes crudos.

En el vídeo se puede ver como su abuela le pide a Cade que le ayude a colocar los ingredientes. Rápidamente, Cade hace lo que puede por ayudar, pero le pueden las ganas: se lo quiere comer todo, incluso un huevo crudo.

La abuela, sin lugar a dudas, se ha ganado el premio a la paciencia y a los reflejos, ya que el pequeño no le dio ni un minuto de calma. Milagrosamente, las galletas salieron del horno con un buen aspecto y Cade, su madre y su abuela, pudieron comérselas.

No es la primera receta que prepara Cade y lo que ha dejado claro su familia con estos vídeos es que todas son caóticas. Eso sí, las risas están garantizadas.

mom and grandma have TOO much patience for me?not even a lil tap on the hands pic.twitter.com/ZI7MgMFMqk