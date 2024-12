Billetes falsos, ¿cómo podemos actuar si un cajero automático detecta que puede que no sean válidos?

"Este billete ha sido retenido porque puede ser falso". Es uno de los mensajes que nos pueden aparecer en el cajero automático cuando hacemos un ingreso en metálico y que suele suceder con billetes de grandes cantidades, es decir a partir de los de 100 ya que en el resto es menos habitual debido a su alta circulación, sin embargo, la tendencia ha cambiado también en los últimos años.

Es por ello que debemos ir con cuidado de en el momento de aceptar billetes y especialmente que si los recibimos como cambio sea en lugares verificados o que tengan el lector de billetes que comprueben su autenticidad. Pero, ¿qué debemos hacer si nos aparece este mensaje en la pantalla del cajero? Lo ha explicado en COPE Antonio Gallardo, experto económico de ASUFIN. "Debemos entregarlo a una entidad financiera, como el mismo banco en el que intentamos hacer el ingreso o sucursal del Banco de España que pueda validar y verificar que ese billete sea válido o falso."

En el caso de que sea falso, hay que declararlo, sin embargo, poner una denuncia no servirá de mucho ya que no podremos recuperar el dinero. "Si el billete, en este caso es falso, la entidad bancaria o el Banco de España lo retendrá y quedará descalificado. En todo caso el que ha pedido que se hiciese la prueba no podrá recuperar el importe del billete en cuestión."

Y aunque pueda parecer que esto solo se da en grandes cantidades, asegura Gallardo que la falsificación de billetes ocurre cada vez más con los billetes pequeños, en este caso el que gana protagonismo en la actualidad es el siguiente. "Normalmente podemos pensar que los billetes de más alto valor son los que más cantidad de billetes falsos circulan, pero la verdad es que actualmente los billetes de 20 son de los que más falsificaciones se han registrado."

SITUACIÓN EN COMERCIOS

En los comercios de Palma, aseguran que las medidas de seguridad son bastante efectivas para detectar los billetes falsos con los que puedan intentar engañar. La presidenta de PIMECO, Carolina Domingo ha explicado en COPE los recursos que utilizan para verificar los billetes. "Se hace a través de máquina que lo verifica al momento, también desde la Policía dan instrucciones como puede ser mirar el billete a contraluz, algún detalle en concreto o con una técnica utilizando un boli puedes comprobar su validez."

Asegura que los clientes lo intentan con todo tipo de billetes. Sin embargo, desde la pandemia no se dan tanto estos casos por el cambio al pago con tarjeta. "La gente cada vez menos paga en metálico. Desde la pandemia el hecho de pagar con la tarjeta bancaria física o en el teléfono, se ha convertido en las opciones más habituales y seguras por parte de toda la ciudadanía."