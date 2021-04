El Banco de Sangre de Baleares pide a enfermos de Covid que donen su plasma para ayudar con sus anticuerpos

¿Sabes que si has pasado el COVID tu plasma es muy especial y útil? El Banco de Sangre de Baleares ha hecho un llamamiento a personas que han superado el coronavirus para que donen plasma para transfundirlo a enfermos y ayudar con sus anticuerpos a que mejoren su respuesta al virus.



Este último año se ha incrementado en un 58% este tipo de donaciones. Parte de este aumento se debe a la recogida de plasma hiperinmune para enfermos con COVID- que sumó 110 donaciones de plasma por aféresis en 2020. Y es que se está investigando si transfundir a pacientes con COVID este plasma mejora su respuesta al virus. Uno de esos superdonantes es Raúl Ortiz, él ha donado en 5 ocasiones y pronto lo hará de nuevo ya que después de un año sigue con un nivel de anticuerpos muy alto.

La clave, el recuento de anticuerpos

Las personas que han padecido la infección y la han superado pueden conservar anticuerpos contra el virus y se hallan fundamentalmente en el plasma. Esta donación permite la obtención selectiva de plasma, mientras que el resto de los componentes de la sangre se retorna al donante. La duración aproximada de una plasmaféresis es de 40-45 minutos.

El gerente del Banco de Sangre explica que no importa si has sido asintomático o has estado ingresado en estado grave ya que la clave está en el recuento de anticuerpos. Pero Ismael Gutiérrez recuerda que el donante ideal es un hombre de entre 18 y 65 años que no haya sido trasfundido previamente. Además, tiene que tener la confirmación de haber padecido la enfermedad y que hayan transcurrido un mínimo de 28 días después de su curación o de la desaparición de los síntomas.

El Banco de Sangre colabora con los hospitales de Son Llàzter y Son Espases en un estudio de cuyos resultados tendremos pronto aunque avanza Gutiérrez "parece que pueden ser muy prometedores para tratar estadíos no muy avanzados de la enfermedad". Mientras siguen buscando donantes como Raúl que precisamente anima a quienes hayan pasado por la enfermedad a donar su plasma.

Las personas interesadas en donar plasma convaleciente pueden enviar un correo electrónico a plasmah@fbstib.org . Es imprescindible que faciliten un número de teléfono para que el personal médico de BSTIB se ponga en contacto con ellas cuanto antes.