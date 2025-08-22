Baleares bate récord: más de 7 millones de turistas en lo que va de año

Las Islas Baleares siguen reforzando su imagen como destino líder del Mediterráneo. Entre enero y julio de este 2025 han llegado al archipiélago más de 7 millones de turistas, lo que supone un leve incremento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esos visitantes acumularon cerca de 35 millones de pernoctaciones en hoteles, un dato que confirma la fortaleza del sector.

Julio, el mes más fuerte del verano

El mes de julio ha vuelto a ser el más intenso del verano: más de dos millones de personas eligieron las islas para sus vacaciones, con casi 11 millones de noches de hotel registradas. Aunque el crecimiento respecto a 2024 es discreto, las cifras consolidan a Baleares como el destino más buscado por los turistas extranjeros en España.

EFE Turistas en Mallorca.

De hecho, más de un tercio de los viajeros internacionales que entraron en el país en julio se alojaron en Baleares. El archipiélago se situó muy por delante de Cataluña y Canarias, segundo y tercer destino en preferencia. En total, casi 1,9 millones de turistas extranjeros visitaron las islas en ese mes, un 1,8 % más que en 2024.

El panorama es diferente en lo que respecta al mercado nacional. Los datos reflejan un descenso notable: el número de españoles que viajaron a Baleares en julio cayó un 9,4 %, situándose en torno a los 193.000 visitantes. Las pernoctaciones también bajaron de manera similar, con menos de 750.000 noches registradas.

Alamy Stock Photo Piscina del Deja Residence Hotel Mallorca

Ocupación hotelera al límite

La ocupación hotelera en Baleares alcanzó un 86,6 %, la más alta del país, con picos superiores al 90 % en municipios como Palma-Calvià. Destaca además el caso de Sant Llorenç des Cardassar, que se convirtió en el punto turístico con mayor grado de ocupación de toda España, rozando el 94%.

Otro indicador al alza ha sido el precio de los hoteles, que subió un 5,6 % respecto al año pasado, en plena temporada alta. La estancia media se mantuvo estable en torno a los 5,4 días.

En el conjunto de España, el turismo también creció en julio: las pernoctaciones en hoteles superaron los 44,6 millones, con un incremento del 1,8 %. Pero ha sido Baleares quien, un verano más, ha liderado el ranking, confirmando que el archipiélago continúa siendo el gran motor turístico del país.