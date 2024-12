El Ayuntamiento de Palma rehabilitará Can Serra y se espera que en tres años esté en funcionamiento

El edificio de Can Serra de Palma será rehabilitado. Una construcción que lleva en desuso desde hace más de cuarenta años y que el Ayuntamiento de Palma busca darle de nuevo vida tras varios intentos de abandono y también de demolición. La duración prevista del contrato es de 42 meses, de los cuales ocho se corresponden a la redacción de los proyectos.

Una vez aprobados, se dispondrá de 34 meses para ejecutar la obra. El presupuesto base de licitación está cerca de los 10.500.000 euros. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado sacar a licitación la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de rehabilitación y restauración del inmueble.

El futuro de Can Serra pretende tener un carácter cultural diferencial respecto al resto de centros y museos de Palma. Para ello, se ha establecido un programa de usos que pretende dar respuesta y hacer compatible diversas funcionalidades. Pretende así tener un centro de interpretación de la casa y vida familiar de la época medieval de Palma, un Museo de las Artes Decorativas e Industriales de Palma y Espacio multiusos y de presentación de exposiciones temporales.

PROYECTO

Martínez ha destacado que esta iniciativa forma parte de un "proyecto de ciudad" y va en línea con un objetivo "muy claro" del equipo de gobierno como la candidatura de Palma para que sea capital cultural europea en 2031.

"El objetivo no es solo rescatar este edificio y darle un uso para todos los palmesanos, sino darle el contenido y valor que tiene con el resto de la capital", ha incidido el alcalde, recordando que la recuperación de Can Serra formará parte de la red de espacios expositivos y de museos, que tendrá su centro neurálgico en el Centro de la Interpretación de la Ciudad de Palma, en Plaza Mayor, que funcionará en red con edificios como el de Can Serra, las Torres del Temple y el proyecto de museización y reforma del Castell de Bellver.

Con las actuaciones previstas, el Consistorio pretende recuperar este edificio de gran relevancia histórica, arquitectónica y artística de Palma, considerado uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura gótica civil de la isla. Para lograr este objetivo, el contrato contempla distintos plazos de ejecución. En primer lugar, se llevará a cabo de la redacción de los proyectos y, seguidamente, se dará paso a la fase de ejecución de la obra.

Esta última, a su vez, estará dividida en diferentes fases. Primero, una fase previa de estabilización y consolidación de la edificación, con el correspondiente apuntalamiento y refuerzo estructural que se considere; la fase I, que contempla la restauración de Can Sunyer (la casa medieval) y el horno del siglo XIII (forn de Can Candeler); la fase II, que recoge la rehabilitación de Can Serra, y la fase III, correspondiente a la construcción de una nueva planta del edificio auxiliar.

Se espera que el nuevo museo pueda compatibilizar varias funcionalidades como centro de interpretación de la casa y vida familiar de la época medieval, museo de artes decorativas e industriales, espacio multiusos y de presentación de exposiciones temporales, espacio de documentación de la vida privada y doméstica de Palma, así como reserva de obras de arte.