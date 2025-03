Aviso del Ayuntamiento a los okupas de la antigua prisión de Palma: "No descartamos un desalojo forzoso"

El desalojo de la antigua cárcel de Palma parece inminente. Más de 200 personas viven allí y ya han sido notificadas del peligro que supone vivir en dicha instalación. Las condiciones son infrahumanas y la suciedad es total. Lo que se ve dentro contrasta mucho por ejemplo con el parque para niños que justamente hay al lado del muro de ocho metros que rodea la cárcel.

Las medidas que ha adoptado por el momento el ayuntamiento con los okupas de la antigua prisión es identificarles por medio de la Policía Local y los Servicios Sociales y comunicarles la situación de riesgo, pero por el momento "no hay comunicación oficial por parte de Patrimonio de que se produzca ese desalojo", ha explicado la portavoz del ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste.

Los informes del consistorio aseguran que el lugar no es seguro, ya que se suceden una serie de hechos que ponen en riesgo la seguridad y la salud de la personas.

ALTERNATIVAS

Celeste asegura que se les ofrece ir a unos espacios controlados y seguros para que puedan empezar una nueva vida; "Quienes viven en una situación de calle tienen la posibilidad de ir a espacios que están controlados y tienen unas condiciones salubres y en orden. Es voluntario, no puedes obligar a la gente a acogerse a una situación que no quieren", ha expresado.

COPE La suciedad y el abandono es total

POSIBILIDAD DE DESALOJO FORZOSO

Aviso claro del ayuntamiento a los okupas: "En el momento que sea necesario desalojar se notifica que hay que desalojar y se desalojará. Procederemos con el camino administrativo que haya que hacer, pero si los procesos administrativos duran, no van a hacer una paréntesis en los riesgos. No se descarta de ninguna manera que el desalojo sea forzoso", ha finalizado.

TESTIMONIO DE LUISA

Luisa cuenta a los micrófonos de Cope Mallorca que tiene 57 años, y ahora mismo vive de okupa en la antigua prisión de Palma; "A mí no me importaría abandonar la prisión siempre y cuando tenga un sitio donde quedarme, que pueda pagar, no quiero que me regalen nada. No queremos ser okupas, la calle nos preocupa. También quiero que acepten a mis gatitos, que acepten a mascotas"

COPE Imágenes captadas por Cope de la antigua prisión

Asegura que se sienten discriminados porque no se sienten tratados como un ciudadano más de Palma; "No puedo trabajar y tampoco tengo forma de conseguir más ingresos para pagar una vivienda digna. Nos tratan como si fuéramos bichos, asesinos y delincuentes... Somos pobre gente, estoy en manos de médicos para que me den la minusvalía. Por favor, que alguien nos ayude a tener una vivienda digna", ha concluido.

MÁS TESTIMONIOS en COPE MALLORCA

"Estuve aquí 8 años y ahora llevo 6 meses... Estoy con mi marido que está enfermo y no entiendo que quieran echar a tanta gente mayor y con problemas de salud a la calle. ¿Dónde vamos con tan poco margen de tiempo y sin ningún otro sitio donde meternos?

Aquí no ha venido ninguna trabajadora social a informarnos de nada. A mí me vienen a echar y ya puede estar la excavadora dentro porque yo no me voy a ir si no me dan otro sitio en el que vivir", ha mostrado indignada.