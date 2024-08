Un autobús de la EMT se incendia en la Vía Cintura y provoca cortes de tráfico

Un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma se incendió ayer por la tarde en la Vía de Cintura (Ma-20), en Palma, según ha informado la Dirección General de Tráfico. El incidente ha tenido lugar sobre las 17.15 horas en el km 4,5, a la altura de la prisión, en sentido Andratx.

El tránsito estuvo cerrado durante alrededor de 20 minutos entre el km 3 y el 5, desviando los vehículos por la salida de Son Oliva-Son Hugo, para permitir que Guardia Civil, Policía Local y Bomberos pudieran trabajar.

Vídeo





El autobús circulaba vacío y sólo iba el conductor, que ha resultado ileso. No se ha visto afectado ningún otro vehículo, pero los operarios tuvieron que cortar el tráfico debido a la carga de humo negro que generó el fuego. Toni Deudero, presidente de EMT, explica el suceso: "Este vehículo es uno de los nuevos, tiene escasamente tres años y medio de antiguedad, es un vehículo de gas y los expertos de taller están haciendo la revisión pertinente para ver qué ha podido motivar el incendio en la zona motor y haya provocado la calcinación. Nosotros tuvimos ayer presencia en la zona del siniestro, pudimos estar con el conductor del autobús y constató que el humo que había visto era de unas llamas que se habían provocado en la zona motor".

Aunque por el momento no se sabe mucho sobre las causas, Deudero ha asegurado que el sistema para evitar una explosión por gas funcionó correctamente y manda un mensaje de tranquilidad sobre el peligro de explosión de los vehículos eléctricos: "No tenemos una relación, a priori, entre lo que es el cambio de motorizaciones con el siniestro de ayer. En legislaturas pasadas hubo también incendios de algún vehículo pero eran de gasoil. En esta legislatura es la primera vez que ocurre, es de un vehículo de los nuevos y es de gas. No esta relacionado con ninguna motorización en concreto".