Así se prepara Playa de Palma para la temporada: nuevos hoteles de 5 estrellas y ocio nocturno renovado

No es casualidad que el azul sea un color imprescindible. Calma, relaja, y siempre funciona. ¿Y a ti te funciona? ⁰⁰It’s no coincidence that blue is an essential color. It calms, relaxes, and always works. Does it work for you?⁰

📍#PalmaBeach pic.twitter.com/SuIFt4BQ8O