Antònia, casi 100 años: "El secreto es moverse, salir de casa, alimentarse bien y estar entretenida"

En Baleares residen 279 personas que tienen 100 o más años, 40 hombres y 239 mujeres, lo que supone una tasa de 22,66 centenarios por cada 100.000 habitantes, según los últimos datos de población del Instituto Nacional de Estadística. En unos meses serán 280 personas, ya que, Antònia, tiene 99 años y en septiembre cumplirá los 100.

Vive sola, va a caminar, se hace la comida, cuida de su huerto en el barrio de Son Cladera, y día tras día recibe la visita de su hija y de muchos vecinos de la zona. En declaraciones a Cope Mallorca, hace gala de su buen humor y sus ganas de vivir. Desprende alegría y buena energía allá por donde va, por eso, tiene claro cual es el secreto que le hace estar tan bien de salud: "Voy a caminar cada día durante media hora. Me mantengo muy activa porque cocino y siempre recibo visitas de mucha gente todos los días. Además, intento tener una actitud muy positiva. Ese es mi secreto. Mi hija y los vecinos siempre están pendientes de mí y me ayudan a hacer la compra o llevarme a distintos lugares", ha explicado.

"No me sorprende. Las mujeres estamos mucho más activas porque siempre estamos haciendo cosas. Caminamos más, nos cuidamos, hacemos las tareas de casa... No nos gustar estar quietas", ha admitido.

Evolución de la vida

"La vida ha cambiado mucho, muchísimo. Hace unas décadas era impensable vivir tantos años, pero ahora, ya ha conocido varios casos de amigos o familiares que han superado los 100 años, mi hermano por ejemplo, falleció a los 102. Ahora mismo, si tienes tienes 80 años y has llevado una buena vida, eres joven. Puedes seguir conduciendo, hacer planes constantemente y tener una vida plena. Hace años esto era impensable", ha concluido.