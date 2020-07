Alfonso Robledo: "No podemos abrir todos los restaurantes, si lo hacemos moriremos todos"

Los restauradores de Mallorca continúan con el proceso de desecalada intentando sobrevivir en el mercado. Tienen muy pocos clientes y muchos negocios ya se han visto abocados al cierre, de cada vez más.

Solo el 30% de los restaurantes de Mallorca está abierto en comparación con el año pasado. En la capital, en Palma, esta apertura se incrementa hasta el 60%, aunque las cosas no están yendo nada bien. El problema, además, dice el presidente de Restauración Mallorca, Alfonso Robledo, es que los clientes no quieren estar en el interior de los restaurantes, por lo que los establecimientos que no tienen terrazas o que las tienen pequeñas están teniendo muchos problemas.

Tampoco están los turistas, que era el principal cliente de la ciudad y de las zonas costeras de la isla y los consumidores locales están pasando por un momento de crisis y prefieren no gastar.

Y es por este motivo que muchos restaurantes ya no tienen previsto abrir hasta el año que viene e incluso algunos van a cerrar tras esta gran crisis. Los restaurantes que hay en Mallorca están hechos para los 16 millones de turistas que visitan la isla en temporada alta, no para los casi 5 que se estiman que, siendo positivos, vendrán este verano.

Los empresarios exigen que se alarguen los ERTE hasta Semana Santa del año que viene, porque sino muchos negocios no van a poder resistir a los próximos meses.

Durante el confinamiento han sido muchos los restaurantes que han seguido operando a domicilio para continuar teniendo ingresos. De hecho se incrementaron las ventas a domicilio pero ahora han vuelto a bajar. Además, este tipo de venta conlleva muchos gastos y adaptaciones.