Alex, el internista de Son Espases que ha superado el coronavirus: "De esto vamos a salir"

Álex es residente de medicina interna en el Hospital de Son Espases. Este joven de 29 años ha explicado en COPE Mallorca su historia. El pasado domingo dio positivo en coronavirus.

Al principio de la epidemia, explica Álex, iban tomando todas las directrices que mandaba el protocolo y no recuerda haber estado sin las medidas correctas con sus paciente por coronavirus. Cuenta que, tal vez, ese contagio podría haber ocurrido en la calle o con un paciente que en un principio no estaba siendo atendido por esta patología.

El sábado pasado Álex comenzó a tener fiebre alta y dolor de cabeza. Ese malestar duró hasta el domingo. Fue entonces cuando le hicieron la prueba del coronavirus y salió positivo. Al no mejorar, el lunes fue ingresado y hoy, miércoles, le han dado el alta. ‘’Lo mío ha sido un caso leve. Hoy me encuentro bastante bien y estoy con fuerzas para ayudar aunque sea desde casa a mis compañeros’’, explica.

Al comunicarle que dio positivo, Álex se preocupó más por la gente que tenía al lado. ‘’Nosotros somos jóvenes y lo normal es que acabemos pasando el virus sin problema. Te preocupas más por los demás. Me sentí mal por poder haber contagiado a mis compañeros’’, destaca.

El residente del Hospital de Son Espases asegura que hay que hacer caso a los expertos y confía plenamente en que saldremos adelante. Sus días de ingreso fueron agotadores y ha reconocido que hoy, el estar encerrado, le ha creado algo de ansiedad ya que no pueden salir de la habitación y solo pueden abrir la ventana. ‘’Lo digo yo que llevo 2 ó 3 días, no me quiero imaginar la gente que lleva 6 ó 7’’.

Álex ha puesto en valor el papel de los médicos y enfermeros, que han estado muy atentos en todo este proceso. Este joven ha mandado un mensaje de ánimo a todo el mundo: ‘’A pesar de las condiciones, tanto el personal sanitario como el que no lo es, está haciendo una gran labor y gracias a ellos esto va a salir adelante. Esto dice mucho de la gente que trabaja en los hospitales y de los aplausos que nos dan por la noche. Aquí se demuestra que somos personas de verdad y gracias a esto saldremos’’, asegura Álex.

Este miércoles Álex ha recibido el alta a las 15 h de la tarde. Ahora espera recuperarse y poder salir a trabajar para ayudar a sus compañeros y salvar vidas.

SOLIDARIOS CON LOS INGRESADOS POR CORONAVIRUS

Además, Álex es uno de los impulsores de la iniciativa de las cartas emotivas para los pacientes con coronavirus que se encuentran aislados y con las visitas restringidas.



La iniciativa consiste en crear una carta y enviarla por email para que cada día los pacientes puedan recibir ánimos o simplemente cómo ha pasado el día otra persona en estos tiempos tan excepcionales.

El mail es: felicidadcontraelcovid@gmail.com