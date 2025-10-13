100 plazas para cambiar la vida de familias con hijos con discapacidad intelectual

Hoy ponemos el foco en una de las realidades más complejas y que requieren una atención más especializada: la de las familias con hijos con discapacidad intelectual y alteraciones de conducta. Durante años, este perfil ha demandado un recurso público y específico, y la respuesta ha llegado por fin de la mano del Consell de Mallorca a través del SAI-DIC, el Servicio de Atención Integral a Domicilio.

Un servicio pionero y gratuito

Se trata de un programa pionero y totalmente gratuito impulsado por el IMAS, que ofrece intervención directa en los hogares de las familias para mejorar la convivencia y evitar futuras institucionalizaciones.

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, explica qué vacíos viene a cubrir este nuevo recurso: “Lo que pretendemos es evitar la institucionalización de los usuarios. Ya lo hicimos con el servicio de ayuda a domicilio y ahora damos un paso más con el SAIDIC, un servicio muy demandado para jóvenes con discapacidad intelectual y alteraciones graves de conducta.”

El nuevo servicio está dirigido principalmente a niños y niñas de entre 7 y 12 años, aunque podrá ampliarse hasta los 16 años, con un total de 100 plazas iniciales. El equipo multidisciplinar está formado por psicólogos, educadores sociales y terapeutas ocupacionales, quienes se desplazarán directamente a los domicilios para ofrecer apoyo especializado.

La directora insular de Personas con Discapacidad, María Francesca Rigo, detalla en qué consiste la intervención y qué metodología se aplicará en los hogares: “El modelo está basado en dos métodos de intervención: el soporte conductual positivo y la atención centrada en la persona. Son metodologías muy respetuosas que buscan empoderar a las familias y dotarlas de herramientas para gestionar las conductas difíciles en su propio hogar.”

Coordinación con Salud y Educación

El programa se desarrolla en coordinación con los ámbitos de salud y educación, garantizando una atención integral y adaptada a las necesidades de cada menor. Además, busca ofrecer un respiro a las familias cuidadoras, que a menudo se ven sobrecargadas emocionalmente y necesitan apoyo práctico en su día a día.

Desde el IMAS destacan que el lema de la campaña resume el espíritu del proyecto: “El lema de este servicio lo dice todo: cuando la ayuda llega a tu casa, todo cambia. Es un mensaje de esperanza para las familias, porque nuestro objetivo es llegar a todos los que lo necesiten y ofrecerles apoyo real desde su entorno.”

El SAIDIC arranca esta semana con las primeras treinta familias derivadas desde los servicios de salud mental infantil y educativos. Las familias interesadas en acceder a este recurso pueden solicitar información a través de su centro escolar o su servicio de salud, que coordinará los pasos necesarios para la inclusión en el programa.

Con esta iniciativa, el Consell de Mallorca refuerza su apuesta por una atención domiciliaria integral, preventiva y centrada en la familia, ofreciendo un recurso que combina prevención, intervención y apoyo emocional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de niños y niñas con discapacidad y sus familias.