Durante unos años parecía que Baleares había dejado de ser cantera de medallistas pero en los últimos tiempos la vela balear vuelve a vivir una explosión de campeones. Que vuelvan a ir a los Juegos Olímpicos regatistas de las islas es la consecuencia de la maduración de esos jóvenes que han venido trabajando en los últimos años. De hecho hacía 21 años que no acudía ninún regatista balear a competir con España en uno Juegos, desde Pepote Ballester en Sidney 2000.

Era inaudito que una comunidad como Baleares, llena de clubes náuticos, que vive para el mar y que cuenta con una importante materia prima, no tuviera regatistas destacados en el concierto olímpico. Ahora vuelve a tener campeones y subcampeones del mundo, regatistas con opciones de medalla en Tokio.

Estarán en los Juegos Paula Barceló, Joan Cardona, la regatista catalana del Arenal Silvia Mas. También compite por suiza el formenterense Mateo Sanz que repite en unos Juegos con bandera suiza. Pero lo más importante en cuanto a la salud y futuro de la vela es que en los clubes náuticos se sigue trabajando gracias a la ilusión de los chicos y sus familias y los buenos técnicos que hay en Baleares.

El último ejemplo lo tenemos en el campeón de Europa de Optimist. Xavi García Ollé se colgaba el oro este fin de semana en la bahía de Cádiz.

?????????? Xavier García Ollé ??, @RCNPalma, se proclama campeón de Europa?? en aguas de la bahía de Cádiz tras ??dominar?? la clasificación desde el primer día del campeonato.@FAndaluzaVela@AECIOESPpic.twitter.com/X9c9XZMcmO — RFEV (@oficial_rfev) June 26, 2021





El regatista de 15 años del Real Club Náutico de Palma fue recibido por familiares, amigos y compañeros del club.

Oe, oe, oe, oe... Xavier García Ollé, campeón de Europa de Optimist, es recibido por sus compañeros de club en el aeropuerto. ¡Equipo! #OrgulloRCNPpic.twitter.com/gDC25oSK7l — RCNP (@RCNPalma) June 27, 2021





Xavi García afirma que "mi objetivo es ser constante. Nunca pensé que lo podía conseguir pero gracias al trabajo de varios años, lo he logrado. Ha sido una enorme experiencia que pone punto y final a mi etapa en Optimist”, dice quien lleva aprendiendo desde los 5 años.Sobre qué clase escogerá a partir de ahora firma que “estoy dudando si probar en 420 o en 29er”. Ahora toca “descansar, disfrutar de estar con la familia y jugar un poco al fútbol o al tenis de mesa, que también me gusta”. El regatista mallorquín aún no se plantea si quiere dedicarse profesionalmente a la vela: “nunca lo he pensado… Mi idea es poder llegar a ser ingeniero naval”.

García Ollé regresó a Palma acompañado de los también regatistas del RCNP Susana Bestard (19ª en la general femenina) y Juanito Bennássar (16º en la general masculina) y el resto del equipo balear. El entrenador, Jaume Genovard, no pudo acompañarles al estar transportando el material en una furgoneta desde Cádiz.

El director deportivo del RCNP, Manu Fraga, ha anunciado que “el club organizará un acto institucional para homenajear a nuestro campeón de Europa, todo un orgullo para nuestra entidad. Xavi ha demostrado ser un grandísimo regatista. Sus dos últimos años han sido extraordinarios, estamos muy contentos”.