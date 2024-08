El verano soñado de Juana Camilion: Plata Olímpica y Europeo

Un par de meses antes de los Juegos Olímpicos, Juana Camilion decía en Deportes Cope Baleares: "si me llegas a decir hace un año que voy a estar en unos Juegos Olímpicos me río en tu cara". No sólo estuvo, sino que conquistó un éxito histórico con la selección español. En París, el equipo nacional conseguía una brillante plata que no estaba en los cálculos y previsiones iniciales.

Pues 20 días después de recoger el metal en París 2024, Juana Camilion acaba de proclamarse campeona de Europa junto a sus tres compañeras de selección, Sandra Ygueravide, Vega Gimeno y Gracia Alonso de Armiño, que vencían 19-11 a Francia la final disputada en Viena.

Tras ganar con claridad la final, Juana Camilion se mostraba exultante: "Flipando con este verano y con nostras" esribía en las redes sociales

El equipo español ha puesto de moda esta modalidad de baloncesto que ya estaba dando que hablar en los últimos años pero que ha tenido un gran éxito y visibilidad con la plata olímpica a la que se une este Europeo. La clave de este deporte es que conecta con el público más joven y con el baloncesto popular de barrio, el que se juega en una sola canasta con menos gente, tres contra tres, en el que no hay pausa. Menos táctico y con menos interrupciones. Partidos de 10 minutos y posesiones de 12 segundos, juegos cortos e intensos dan un juego atractivo.

Esta modalidad es olímpica desde los anteriores Juegos de Tokio 2020. Así pues en la segunda cita, España lograba ese gran éxito de la plata femenina.





