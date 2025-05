La vehemente reacción de Jagoba Arrasate que muestra su tensión en los partidos del RCD Mallorca

Mallorca - Publicado el 12 may 2025, 08:06

No lo ha pasado bien en los últimos partidos. Perdiendo y ganando, Jagoba Arrasate está viviendo unas últimas semanas de competición difíciles. El equipo no está como él quisiera, no se comporta como planifica. Le cuesta ser reconocible, aunque al menos ante el Valladolid hubo una reacción y el Mallorca volvía a ganar (2-1).

Los bermellones venían de perder en Girona y dando una mala imagen, pero sobre todo venían de tres partidos sin marcar, el equipo estaba siendo muy vulgar en ataque y vulnerable atrás. Nada que ver en general la segunda vuelta con el Mallorca de la primera vuelta y que le ha permitido estar salvado de manera tranquila y estar peleando por puestos europeos. De hecho, en el rendimiento de la segunda vuelta ha estado en la parte baja de la tabla el equipo bermellón y ahora mismo es el 14º en cuanto a puntos del segundo tramo de competición.

Lo peor fue que el sábado ante el Valladolid, el Mallorca salió totalmente ausente, se vio sorprendido por un Valladolid que fue a buscarle y le encontró la espalda en varias ocasiones. Se adelantaron con una gran jugada llevada por Raúl Moro que finalizaba Chuki. Aún tuvo dos ocasiones más, clarísimas, el equipo pucelano. Esto provocó la bronca en Son Moix, la afición ya no le pasaba una al equipo, el ambiente había llegado enrarecido al partido por la mala imagen de Girona y la discusión con algunos aficionados.

La bronca del público, que se suele decir que no ayuda, en esta ocasión hizo que el equipo se conectara y diera un paso adelante. Empataría Mascarell y en la segunda mitad Darder marcaba un gran gol. Aún pudieron empatar los vallisoletanos pero el gol de Cenk fue anulado por fuera de juego previo de Moro. En todo caso, la victoria se quedaba en casa y los bermellones se reconciliaban con su hinchada.

El cansancio del técnico.-

Jagoba Arrasate reconocía haber acabado el partido cansado: "estoy reventado, muy cansado, muchos nervios. Contento porque teníamos que ganar sí o sí. Lo que pasa es que el partido no ha sido bueno, en el primer cuarto de hora o 20 minutos casi perdemos el partido. Estábamos muy abiertos, cada vez que nos robaban era una transición de ellos, Greif nos ha mantenido en el partido. Metiendo Sergi dentro y Dani fuera hemos mejorado. Me ha gustado la reacción del equipo".

El técnico admitía que habían sufrido "hasta el final" y que hay que "mejorar mucho para los tres partidos que nos quedan". Reconocía que había notado "una ansiedad, parece que estos partidos tienes que ganarlos antes de jugarlos igual que parece que el siguiente está perdido antes de jugarlo (Real Madrid). Las ganas tienen que ir con la cabeza y nos ha faltado cabeza. También le doy valor a la remontada del equipo, empiezas perdiendo en casa y es duro. Espero que nos calme un poco y nos dé esa autoestima para lo que nos queda".

Arrasate añade que "tengo que entender por qué nos han pasado algunas cosas, sobre todo para que el miércoles porque será un partido diferente y para los dos últimos y tener más opciones de poder sumar".

Empatados con el Rayo.-

El Mallorca suma 47 puntos empatado con el Rayo Vallecano, que ocupa puesto europeo al tener mejor diferencia de goles, pero teniendo en cuenta que la última jornada es Rayo-Mallorca. El equipo pelea por Europa pero la tensión que había acumulado en el encuentro en el entrenador salía al ser cuestionado Arrasate si de verdad le conviene al club meterse en Europa por el desgaste que supone y la plantilla de la que dispone el Mallorca. "Claro que quiero, no me ves en los ojos. Si nos metemos bendito problema, ya te invitaré a ti con Pablo para ver qué hacemos para el año que viene", decía al periodista.