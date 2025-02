La UD Ibiza afronta el duelo por el liderato en Murcia sin Davo lesionado

La UD Ibiza ha sufrido un serio revés para la visita al líder, el Real Murcia, en el partido en las alturas por el liderato, un puntos les separa y el domingo a las 12h deciden quién es el mejor equipo ahora mismo de la Primera RFEF.

Sin embargo, los celestes acuden con una baja importante que ha confirmado el técnico Paco Jémez. Ayer se lesionaba en el entrenamiento Davo, se desconocía el alcance de la lesión aunque el hecho de que abandonara con muletas el campo hizo temer que fuera algo de cierta gravedad.

El técnico ha confirmado que se fracturó el cuarto metatarsiano: "se rompió el cuarto meta, estas lesiones son un poco difíciles de saber para cuánto estará apartado, pero por lo que dicen los médicos si todo va bien un mes o así".

El técnico se ha mostrado encantado con el duelo del domingo ante el Real Murcia: "es de lo mejor que se puede ver en esta categoría sin ninguna duda. No es definitivo pero sí es un partido muy importante. Mi mensaje durante la semana es el mismo, nos puede dar muchísimas cosas. Seguir con esta racha imponente, ganar a un rival directo, hacer un buen partido, jugar en un campo que habitualmente no hay en esta categoria. Son muchos alicientes como para que los jugadores se sientan importantes. Sabemos que si no hacemos un gran partido es muy difícil sacar algo positivo de allí".

El técnico ha revelado que ayer le puso al equipo la clasificación de hace cinco jornadas, cuando estaban a 11 puntos del líder, para reflejar que lo que han hecho es increíble, pero que es pasado y que deben mantener la exigencia.

Habrá importante presencia de seguidores celestes en el Estadio Enrique Roca.