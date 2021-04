Toni Vicens sigue haciendo las Américas

Toni Vicens sigue disfrutando del baloncesto en Hispanoamérica, el lugar donde se ha reencontrado con este deporte tras haber jugado en ligas de inferior categoría como la EBA o la LEB Plata tras su salida del Bahía San Agustín en 2017. El camino de Toni Vicens tantas veces visto en el deporte indica que a veces es bueno cambiar y probar nuevas experiencias para volver a disfrutar.

El ala-pívot mallorquín se embarcó en la aventura argentina para probar y las cosas no pudieron irle mejor. Destacado en cada partid, ha firmado actuaciones fantásticas despertando la admiración de la liga y de los propios narradores. Su implicación ha sido máxima, iba preparado para competir e intentar demostrar que podía seguir jugando en el baloncesto profesional.

Vicens estuvo con Argentino de Junín siempre en el top 10 de los mejores jugadores de la liga argentina, acabó con un 19.2 de valoración, tercer anotador de la liga con 17 puntos por partido, amén de 7.6 rebotes que también le sitúan en el top 10. Tras concluir la liga apareció una oferta de la liga uruguaya que era económicamente muy superior, pero no acabó cristalizando.

Toni Vicens quería descansar en la isla, cargar las pilas. Cuando parecía que la temporada se había acabado llegó la llamada de la liga colombiana. Curiosamente, había descartado semanas antes jugar el país cafetero cuando recibió la llamada de Anna Montañana, el Sabios de Manizales, pero la oferta económica no le convenció. Vicens estaba ya dispuesto a descansar y esperar opciones de futuro cuando recibió una nueva llamada. Esta vez es el Tigrillos de Antioquía, equipo de la segunda ciudad del país, Medellín.

El jugador mallorquín ha viajado ya a Colombia como contaba en Deportes Cope Mallorca: "tengo cuatro aviones porque viajo vía México, de ahí a Bogotá y después a Medellín. En principio voy con PCR negativa, voy como turista. En principio no hay más requisitos que la PCR negativa".

Sobre la experiencia afirma que "había tenido ofertas de Uruguay y Colombia, de Montañana, pensaba que me quedaba en la isla, estaba muy bien con los míos. Pero al final surgió esta oferta que es muy buena, es por dos meses. El año pasado eran ocho equipos y esta temporada diez, nos enfrentamos entre todos y después un playoff de los mejores ocho,en principio estaremos en playoff porque es un equipo para estar arriba. El año pasado perdió en semifinales contra los campeones. Con muchas ganas de estar allí y vivir esta nueva experiencia".

El debut será el día 28 contra el Team Cali, uno de los favoritos. La liga se va a disputar siguiendo el modelo NBA en una burbuja en Cali, en la que debutó en 2020 estrenando el nombre de "Tigrillos". El tigre es una de las seis especies de felinos silvestres que se encuentran en Colombia.

Su técnico Hernán Giraldo explica en Win Sports por qué apuesta por jugadores hispanoamericanos antes de norteamericanos: "los que me conocen saben que me gustan más los latinoamericanos (sic) por la idiosincrasis, se acomodan mejor, por el idioma, menos complicados culturalmente. Los americanos van más solos, los latinos son más alegres, les gusta mejor nuestra comida etc". El técnico dice que "fichamos un armador (base) internacional dominicano Gelvis Solano, ahora en China".

El preparador habla de la importancia de la cantera, "nadie tiene el trabajo que hacemos nosotros en la base, tenemos 25 jugadores que tienen contrato todo el año, contrato laboral. Esto no lo está haciendo ningún club en la liga profesional. Algunos nos miran como espejo, dicho por los mismos clubes que me lo dicen, que estamos marcando la pauta con las inferiores".

Busca un pívot: "Estamos buscando un poste latino en República Domincana, Puerto Rico, Venezuela, tenemos varias alternativas. Tenemos la gran base, todos los antioqueños de 16 a 20 años, todos con contrato a un año y esto debe marcar una pauta de trabajo en Colombia".

Tiene claro el objetivo de su equipo: "queremos ser campeones y sólo gana uno, pero lo tenemos claro, tenemos todo el apoyo, sabemos que es muy difícil, hemos contratado con mucha prudencia y analizando que no nos equivoquemos. Disputar título contra estos grandes equipos como Titanes, Team Cali, Cafeteros. Hay muy buenos equipos y esto va a hacer muy bonita esta burbuja y un gran espectáculo para el aficionado colombiano".

