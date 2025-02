Toni Nadal deja la dirección de la Academia Rafa Nadal

Toni Nadal ha dejado el puesto de responsabilidad en la Academia Rafa Nadal, pese a que se encuentra en casa lógicamente y sigue yendo diariamente a la instalación. El que fuera técnico de Rafa Nadal en gran parte de su carrera ha dado a conocer que no es director ya de la Academia, en conversación con "Relevo".

Toni Nadal ha dicho que "fui el director hasta hace poco, decidí retirarme porque tengo una edad y no quiero estar tan involucrado. Sigo yendo cada día e intento colaborar en todo lo que me pidan. Con muchos chicos mantengo muy buena relación, intento pasar a verles, cuando hay gente que destaca me fijo e intento dar consejos que creo oportunos".

El tío de Rafa Nadal fue su técnico desde que el principio, desde sus primeros pasos en el tenis, acompañándole en la descomunal carrera hasta 2018, cuando Carlos Moyà tomó el testigo.

Toni Nadal está a punto de cumplir 64 años y sigue ligado al tenis desde una posición más relajada que la responsabilidad de estar al frente de la Academia, cuyo relevo toman Tomeu Salvà y Gustavo Marcaccio según ha podido saber Deportes Cope Baleares.