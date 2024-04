Toni Cardona Espín: "Me duele el CN Ibiza, ha sido un palo muy duro"

El destrozo anímico que ha provocado la concesión temporal del Club Náutico de Ibiza a una empresa mercantil por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares se va recomponiendo poco a poco. La vela balear continúa en shock y son diversas las personas ligadas a este deporte durante toda una vida las que expresan su desconcierto.

Una de estas personas es el juez internacional de vela Antonio Cardona Espín, que ha participado en tres Juegos Olímpicos, y formado precisamente en el Club Náutico de Ibiza. Cardona, habitual colaborador de Deportes Cope Baleares, siempre ha mantenido su licencia en el club ibicenco desde que con 14 años hiciera su primer cursillo.

Reconoce que el hecho de perder los ibicencos su club "me duele mucho. No tengo palabras. Cuando me enteré el jueves de que el club había perdido la concesió para estos dos años más uno y se quedaba en manos de una sociedad mercantil sin ninguna experiencia deportiva, sin ningún pasado o bagaje, no ya de arraigo social sino de trayectoria en cuanto a formación de regatistas, ha sido un palo muy duro".

Cardona recuerda que "con 14 años entré en el club y hasta la actualidad que tengo 62 siempre he tenido licencia por el Náutico de Ibiza. Hay que ser agradecido. Tengo claro que una empresa meramente mercantil no valorará esas cosas, no será un sitio de formación".

Desde la empresa Puertos y Litorales Sostenibles han indicado que todo seguirá igual en cuanto a fomento del deporte, pero el escepticismo es enorme en el club y en los amantes de la vela. Cardona explica en Deportes Cope Baleares que "tenemos experiencias muy negativas como ha sido Mahón, que al final el que ganó la concesión no pudo pagar ni la tasa. Ganaron por un tema monetario y a la hora de la verdad ni pagaron. No dudo que lo que ha ocurrido con Ibiza sea legal, la Abogacía del Estado tendrá sus razones, pero cuando menos es inmoral. No se puede arrasar mediante un concurso una historia tan larga como la de Ibiza, y más cuando hace un mes en las declaraciones del ministro del ramo diciendo que los concursos serán mercantiles, por el amor de Dios, no hemos aprendido nada".

El medidor internacional añade que "hemos visto las renovaciones de clubes como el Arenal o Pollensa, que se ha tenido en cuenta su arraigo social. Pero Mahón, Palma o Ibiza han sufrido estos palos en cuanto a los concursos de la gestión. Valencia con vistas al deporte dobló capacidad de amarres y el Estado le dijo no habrá Copa América pero seguirás pagando el doble. Una poca visión deportiva. Imagínate que le quitan la concesión de 30 años al Mallorca, qué pasaría. Oye no vas a tener más Estadio. Dicen que la manifestación más grande de Sevilla fue cuando el descenso del Sevilla. El eco del club, lo que ha vivido a nivel deportivo y social. Mis abuelos se conocieron en el club, era de los pocos sitios a los que podía ir la sociedad ibicenca, las puertas abiertas, los eventos para todos, y sin embargo nada. Tantos que nos hemos formado allí no contamos nada".

Los socios del CN Ibiza están citados en Asamblea mañana.