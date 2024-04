Lo primero que se encuentra un visitante del casi centenario Club Náutico de Ibiza es una gran pancarta en su fachada: "SOS, ajuda.Salvem Es Club", como ha sido conocido toda la vida por los ibicencos. Fundado en 1925, allí han entrenado los jóvenes regatistas, allí se han reunido viejos y jóvenes desde tiempo inmemorial, allí se ha desarrollado parte de la vida social de los ibicencos allí se han conocido parejas, allí han ido a comer toda la vida ibicencos de toda condición, un club vertebrador de la sociedad. El Náutico ha sobrevivido a una guerra civil, desde cuya terraza se veía el bombardeo del acorazado Deutchland, pero no se sabe si puede sobrevivir a la especulación.

El Club Náutico de Ibiza está a los pies de la ciudad vieja, mirando a Dalt Vila, la impresionante ciudad alta amurallada en el reinado del emperador Carlos en el siglo XVI, como protección de los ataques piratas musulmanes principalmente turcos. Dalt Vila es Patrimonio de la Humanidad desde 1999, una maravilla que atrae cada año a miles y miles de visitantes, una fachada de Ibiza mundialmente conocida que se observa desde el Nàutic.

Dalt Vila está protegida pero lo que no estaba protegido, a la vista está, es el Club Náutico de Ibiza. En su interior un gran restaurante es el centro neurálgico del día a día y fines de semana de ibicencos que acuden a comer. En su interior, los trabajadores contestan con una mueca entre la resignación y la calma ante la tempestad que se ha desatado a su alrededor. Todo el mundo pregunta, todo el mundo quiere saber. ¿Esto va a seguir igual? ¿el club seguirá siendo lo mismo? Todos responden de manera automática, "suponemos que sí". Nadie lo sabe.

Los ibicencos tienen la sensación de que les han robado algo, porque por primera vez no mandan en su club y que nada será igual, pero la empresa adjudicataria de un polémico concurso temporal, "Puertos y Litorales Sostenibles", insisten en que así será, que invertirán y seguirá con su labor deportiva. Un grupo de veteranos ibicencos charlan alrededor de sus cafés, "ja veuràs com anirà be i tot seguirà" indica el más optimista. "No ho sé" responde con desconfianza otro.

Los trabajadores del Club Náutico de Ibiza se han acostumbrado a ver cámaras y periodistas desfilando, y no es por ninguna regata sino por lo que ya todo el mundo sabe, la incertidumbre sobre el Club. Así llevan ya mucho tiempo. Nadie quería creer que acabaría pasando lo que ha pasado, una adjudicación temporal por tres años hasta la convocatoria de un concurso ya se verá con qué bases para su adjudicación a largo plazo que dé estabilidad al club.

Mientras, la vela balear está en estado de shock desde la noche del jueves 18 de Abril la adjudicación provisional del Club Náutico de Ibiza a una empresa ajena al club, Puertos y Litorales Sostenibles. El Consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (del que depende el Náutico Ibiza o el RealNáutico de Palma, también en peligro), decidía la concesión provisional a esta empresa. Un dirigente de este deporte apuntaba a Deportes Cope Baleares que "es una faena gorda para el mundo de la vela en Ibiza. No podemos seguir perdiendo clubes que hacen una actividad deportiva y social. Deberían estar protegidos por ley por su función deportiva y social".

El Club Náutico de Ibiza cuenta con centenares de jóvenes con su Escuela de Vela, el programa Un Mar de Posibilidades (para la vela integrada para jóvenes con necesidades especiales), Jovens per la mar y competiciones deportivas.

Otro profesional del mundo náutico indica que "se ha protegido la singularidad de los clubes que dependen de la comunidad autónoma, en cambio los clubes que dependen del Estadio no tienen una ley que contemple esa singularidad, que ese espacio portuario que es público está muy bien gesetionado por los clubes náuticos y eso debe cuidarse, debe durar ese modelo de gestión. Estamos pagando el pato, ya lo pagó el Molinar. Estamos preocupados".

Y añade: "las bases generales de la adjudicación contemplaba algo de deporte, el nuevo gestor deberá hacer deporte lógicamente, ejecutar lo que ha puesto para ganar el concurso, las inversiones y toda la actividad que ha puesto la tendrá que ejecutar. Nos tenemos que preguntar si tiene experiencia y capacidad y es adecuado que ese gestor haga este tipo de actividad, no es un club deportivo, es una sociedad limitada. Es un tema complejo. Lo que no puede ser es que todo se mida por tu capacidad de inversión. Tiene que intervenir la administración porque no todo vale. Esto repercute en la gente de a pie, en los que hacen deporte y que quieren que sus hijos tengan acceso fácil a este deporte. Hay que exigir protección para los clubes".

Estiman estas mismas fuentes que "el Club Náutico Ibiza tiene que sobrevivir, tienen que presentarse a un nuevo concurso y ver qué pliego de condiciones hay. Ahora lo importante para el Club Náutico de Ibiza es sobrevivir. En la autonomía todos están tranquilos, son ejemplo de gestión y transparencia. Son espacios de utilidad pública, esto es lo que queremos que se reconozca".





Un club reconocido.-

El CN Ibiza fue reconocido con la Medalla de Oro de Ibiza y el Premio Ramon Llull, máxima distinción que otorga el Govern de les Illes Baleares. La concesión ha sido polémica ya que su responsable, Alberto Pedraza, fue condenado hace menos de medio año a 11 meses de prisión por un delito de estafa procesal en grado de tentativa y otro de falsedad documental, por lo que el Club Náutico de Ibiza pidió que fuera descalificada la oferta de esta empresa. Pero la Abogacía del Estado avaló la legalidad de la propuesta de Puertos y Litorales, al considerar que esa condena a su responsable no era motivo para la exclusión social de dicha sociedad, para una ocupación temporal de tres años.

Puertos y Litorales se ha comprometido a aportar una fuerte inversión en el club y el consejo de la AP ha tenido que decantarse por su oferta, a la espera de que se redacte un nuevo concurso en el que como reclaman los clubes náuticos y el deporte de la vela y el piragüismo, se anteponga el interés deportivo y social sobre cualquier otro. La razón de ser de los clubes náuticos es el deporte, sin clubes náuticos no hay regatistas, sin regatistas no hay deporte náutico ni éxitos del deporte náutico balear y español.

La adjudicación comienza el 5 de Mayo, cuando en teoría los actuales rectores del Náutico de Ibiza pierden su responsabilidad pero han anunciado un recurso. Los socios han sido citados en Asamblea este miércoles 24 de Mayo.