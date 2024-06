Dominic Thiem, último baile en el Mallorca Championships 2024

La cuarta edición del Mallorca Championships está a punto de arrancar. Desde este sábado 22 de Junio y hasta el sábado 29 de Junio, este torneo ATP 250 reunirá a los aficionados al tenis en las instalaciones del Mallorca Country Club.

Siempre se ha dicho que es un torneo promovido por extranjeros y para extranjeros, pero el club trata de asentarse en la isla y atraer al público local también. En esta ocasión, llega como invitado para la previa Joan Nadal, hijo de Toni Nadal, director del torneo, y sobrino de Rafa Nadal. Un joven tenista que ha participado recientemente en Stuttgart.

En esta edición el torneo cuenta en el cartel con Dominic Thiem,ganador del US Open de 2020, así como finalista de Roland Garros en dos ocasiones, y que ha anunciado su retirada a final de esta temporada por unos problemas crónicos en la muñeca. El austriaco, que llegó no hace tanto a ser número 3 del mundo, vive los últimos momentos de su carrera y participa en el torneo en el que empezó ese declive. Thiem se lesionaba hace tres años en este mismo torneo, era 2021 en Santa Ponsa. Notaba un pinchazo en su muñeca y a partir de ese momento todo fue cuesta abajo. Un desgarro en un tendón fue la causa. A partir de ahí quirófano y una recuperación que no acaba de ser completa y que le impide disfrutar de su deporte.

Thiem, de 30 años, explicaba el mes pasado su decisión de retirarse: "mi muñeca no está como debería y como quiero que esté. He estado pensando sobre esta decisión durante mucho tiempo. Pondré punto y final a mi carrera a final de 2024. Ha sido una carrera increíble, he ganado títulos, he tenido éxito. El viaje fue increíble. Estoy emocionado de lo que vendrá ahora".

Además del austriaco, que llegó a ser visto como el heredero de Thomas Muster, en esta edición 2024 del torneo participan Gael Monfils, Fabio Fognini y la joven promesa Ben Shelton.

















El torneo arranca este sábado y se disputará hasta el siguiente sábado, 29 de Junio.