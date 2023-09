Tato no sigue como técnico del At.Baleares

La era Tato ha terminado. José Antonio García Escudero no seguirá como entrenador del Atlético Baleares tras la jornada 5 que supuso la derrota balearica ante el Ceuta 1-2, con el equipo colista y más goleado de toda la Primera RFEF (11 tantos).

El entrenador que fue solución interna para salvar la categoría la pasada temporada con 15 partidos en el banquillo blanquiazul, apuesta personal del propietario Ingo Volckmann, tuvo la confianza del propio Volckmann para continuar al frente del nuevo proyecto, con un cambio drástico de plantilla y reducción presupuestaria.

Sin embargo, en cinco jornadas no ha conseguido ninguna victoria y lo que es peor, sólo ha sumado un punto, en el estreno ante el Algeciras, y ha perdido cuatro partidos. Es cierto que ha tenido un calendario exigente ante algunos de los favoritos, como Ibiza, Málaga o el actual Ceuta, que es un equipazo, y que tiene la defensa en cuadro por las lesiones, pero no es menos cierto que el equipo ha dado una imagen frágil. Ante el Ceuta fue vapuleado en la primera parte, sin opciones de tener el balón. En la segunda mitad el equipo dio un paso adelante en actitud y tratar de robar en campo contrario, además con la entrada arriba de Piera por Miguelete, muy criticado, y que dio frescura al equipo y detalles de calidad para mejorar los ataques.

Fruto de ese esfuerzo llegaría el empate y cuando parecía que el partido incluso podía ganarse, llegaría en una jugada aislada el penalti de Villapalos, totalmente evitable, que significaba a la postre la derrota.

El técnico no tiene la confianza total de la secretaría técnica, ya que es sabido que hubieran apostado para esta temporada por otro entrenador, pero tampoco tiene el apoyo incondicional del vestuario, y eso le ha acabado de condenar. El técnico no ha acabado de convencer con su manual.

Hizo mucho daño el partido en Sanlúcar de Barrameda, en el que además de las bajas el técnico hizo un planteamiento arriesgado que le costó muy caro al equipo con goleada que pudo ser aún mayor.

El propietario Ingo Volckmann está muy frustrado por el mal arranque del equipo y quiere una mejora pronto, que el equipo compita y no sea tan vulnerable. Sobre el sustituto, aunque hay informaciones que apuntan el nombre de Nacho González, el ex del Zaragoza, Deportivo, Málaga, UD Logroñés, entre otros, no es una opción, según apuntan en el Estadio Balear.