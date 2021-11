Susto en un partido de juveniles en Mallorca, desvanecimiento de un jugador del Sp Sant Marçal

Nuevo susto en el fútbol balear este fin de semana. Si hace una semana era un fuerte golpe en la cabeza que se produjo el jugador del Son Cladera Iván Bote, recuperado tras haber tenido convulsiones, en esta ocasión ha sido el desvanecimiento de un jugador juvenil.

Todo ocurrió en el encuentro entre el Sporting Sant Marçal y el At.Rafal juvenil, un jugador del equipo local sufría en el minuto 83' un desfallecimiento que encendía las alarmas y provocaba momentos de nerviosismo. Rápidamente fue atendido y se pidió la presencia de una ambulancia. Tras ser evacuado a un centro hospitalario, desde el Club de Marratxí indicaban a Deportes Cope Baleares que el padre del jugador ha comunicado que el chico se encuentra bien.

Según refleja el acta arbitral, recogida por Diario de Mallorca, el colegiado Vicente Javier Almarche indicca que "el jugador sufrió una aceleración anormal de las pulsaciones, no pudiendo moverse del terreno de juego, teniendo que venir la ambulancia y personarse con el vehículo sobre el terreno de juego. La recomendación de los médicos fue no moverlo del césped hasta que no le bajaran las pulsaciones y lo pudieran trasladar".

Según indicó la familia del joven jugador, el médico les ha indicado que no se trata de nada grave y pudieron regresar a casa en el día de ayer.

Mientras tanto, unos diez partidos han tenido que aplazarse este fin de semana por casos positivos de covid, según indicaron desde la Federación territorial. Llamaba la atención la proliferación de casos cuando hace unos días prácticamente no había ni uno, indicaron fuentes de la federación.