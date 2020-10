Stoichkov y Budimir, los dos principales nombres de las últimas horas del mercado

Ante Budimir y Juan Diego Molina 'Stoichkov', dos jugadores que, cuando comenzó a planificarse la nueva temporada del Real Mallorca, la de su vuelta a segunda tras descender de primera, estaban llamados a ser jugadores decisivos para el equipo. Sin embargo, hoy, en el día en el que el mercado se cierra de manera definitiva, esos dos jugadores están en boca de todos los aficionados bermellones y no precisamente por el hecho de que durante este inicio de liga hayan sido imprescindibles para el equipo si no porque ahora mismo su posible salida centra todas las miradas de los seguidores mallorquinistas.

El caso de Stoichkov es, quizá, uno de los que más llama la atención. El futbolista andaluz se fue cedido la temporada pasada al Alcorcón y allí coincidió con Fran Fernández, técnico del Tenerife, equipo que jugó este pasado fin de semana en la isla cayendo por 2-0 ante los de Luis García Plaza. El andaluz, que contó con minutos en el partido, recibió un toque de atención en la rueda de prensa posterior del técnico del Mallorca que señaló que veía complicado que alguien pagase tres millones por Stoichkov y subrayó que el atacante rojillo había tenido su oportunidad. "Ahora le costará más entrar", apuntó García Plaza.

El jugador cree que, como le sucedió con Vicente Moreno, el actual entrenador no confía en él para ser referencia en el ataque y por eso estaría buscando una salida. El Mallorca, por su parte, le ha comunicado al entorno del jugador que si no llega un jugador de ataque, Stoichkov no abandonará la disciplina bermellona. Además, el conjunto balear, en referencia a los rumores que sitúan a Stoichkov cerca del propio Tenerife o en la órbita de varios clubes de segunda, no parece dispuesto a dejar que un jugador que puede ofrecer un rendimiento alto en la categoría refuerce a un rival.

En lo que respecta a la situación de Ante Budimir, el Valladolid se estaría planteando hacer una nueva oferta, la última en este caso, por el jugador pero también estaría sopesando la opción de descartar definitivamente la incorporación del futbolista balcánico que, a diferencia de Stoichkov, no ha jugado minuto alguno al asegurarle a Luis García Plaza que no se encontraba en las mejores condiciones mentales para jugar, hecho éste que le ha hecho ver los partidos desde la grada y ganarse la antipatía de no pocos aficionados.

Si finalmente no sale, a Budimir le espera un largo camino de vuelta para ganarse el apego de la grada y también el de un vestuario que aunque entiende su situación no comparte, como han dejado entrever algunos compañeros en ruedas de prensa, su negativa a jugar.