La destitución de Diego Martín Cocca como seleccionador de México ha dejado vacante el banquillo de la tricolor. El técnico era destituido tras la dura derrota en Las Vegas ante Estados Unidos, 3-0, que acabó además en tángana y suspendido antes de tiempo por gritos homófobos hacia los mexicanos. En el encuentro, además, fue expulsado el defensa César Montes, defensa del Espanyol y objetivo de Aguirre para el Mallorca.

Rápidamente uno de los nombres que han aparecido en las quinielas para dirigir México es el de Javier Aguirre, ex seleccionador y que cada vez que es entrevistado por los medios mexicanos es abordado por esa posibilidad y su visión sobre la selección tricolor y el fútbol de su país.

El presidente de la Federación, Juan Carlos Rodríguez, fue duro sobre la actuación de la selección en Las Vegas. "No quiero ni pensar como se dijo que había jugadores que se habían querido bajar del barco antes de iniciar la Copa. No me imagino que se hayan olvidado lo que hay detrás de ellos".

Añadía que "lo natural sería esperar que terminara la Copa de Oro, pero hoy no tenemos tiempo que perder. He dado por terminado el contrato de Diego Martín Cocca y los miembros de su cuerpo técnico. No tengo duda de que son profesionales. Jaime Lozano dirigirá al equipo hasta el término de la Copa. Todos le hemos fallado a los aficionados, ver hacia adelante todos en el mismo lado y preservar lo más sagrado, la credibilidad de la afición. Volveremos a representarla como se merecen".

En medios mexicanos como la Fox recordaban que Rodríguez y Aguirre tienen buena relación y hablaban de la candidatura del técnico del RCD Mallorca para hacerse cargo de la selección. ¿Qué haría Aguirre? ¿hay cláusula liberatoria en caso de llamada de la selección?

En este sentido, según consulta de Deportes Cope Baleares, no hay preocupación por este asunto en el RCD Mallorca tras renovar por otra temporada a su entrenador. En Son Moix no están pendientes de este asunto y están centrados en la planificación y la concreción de fichajes.





@jcrodriguezbas_ anunció a la afición los cambios que se dan como parte de la reestructura de @miseleccionmx.#FMFPorNuestroFútbolpic.twitter.com/YT1sWAfuxr — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) June 19, 2023