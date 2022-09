El Show de Brooks da paso a la negociación con Nastasic

Giro total de película en el último día de mercado del RCD Mallorca. El show de Brooks (John, no Mel) ha dejado al Mallorca sin central, lo que ha obligado al club a activar el plan B, el serbio Matija Nastasic.

Todo ha cambiado esta mañana cuando el RCD Mallorca se disponía a firmar a John Anthony Brooks. Pero como en novia a la fuga, en el momento de darse el sí quiero en el altar, Brooks ha dado la espantada y no se ha presentado. El germano-estadounidense había recibido la llamada del Benfica y no se lo ha pensado dos veces, algo lógico, si bien en Son Moix han sentado como un tiro las formas del jugador.

Con el Benfica volverá a estar en un club de primer nivel y disputando la Champions, lógicamente era difícil que el Mallorca compitiera con eso. El problema fue que se dilató mucho la negociación con el jugador en el día de ayer, como fue contando Deportes Cope Baleares se avanzaba muy despacio en la negociación con el jugador, hasta el punto de que incluso el club se planteaba firmarle un solo año.

GIRO TOTAL

Brooks firma por el Benfica.

Ha dejado tirado al Mallorca cuando tenía que firmar esta mañana .

Se negocia otro central — Jordi Jimenez (@Jordi10Jimenez) September 1, 2022

Las dudas del jugador eran evidentes, además de sus altas pretensiones económicas por venir de un club como el Wolfsburgo donde cobraba cuatro millones de euros, el jugador parecía no ver claro llegar a un equipo de perfil bajo que lucha por no bajar. El jugador había estado viendo las instalaciones y conociendo Son Moix como se pudo ver el martes.

Olvidado Brooks, el RCD Mallorca ha activado rápidamente el plan B y se trata de otro central extranjero, no ha convencido ninguna opción nacional con experiencia en Primera División y se ha iniciado la negociación con Matija Nastasic, representado por Fali Ramadani, residente en la isla. El central serbio también es zurdo y tiene la misma edad que Brooks, 29 años. El jugador de la Fiorentina tiene que salir porque ha jugado poco en el equipo viola. Ex del Manchester City y Shalke 04, con 122 partidos en la Bundesliga, 34 en la Premier y 31 en la serie A. No es la única opción pero parece la más cercana.









Confirmado, negocian con Nastasic, no es la única opción.

Ha jugado poco últimamente en la Fiorentina. https://t.co/UPtQ4pjHYE — Jordi Jimenez (@Jordi10Jimenez) September 1, 2022





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado