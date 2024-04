Scariolo: "Ojalá lleguemos a los Juegos y Rudy pueda convertirse en leyenda mundial"

Sergio Scariolo tiene claro que si Rudy Fernández está en condiciones, quiere al jugador mallorquín en su equipo. Así lo ha dejado claro hoy el seleccionador nacional de baloncesto antes de ofrecer una conferencia a los integrantes del Social Club AM impulsado por el Palmer Basket Mallorca Palma y Azul Marino Baloncesto.

En la rueda de prensa previa a la conferencia, Sergio Scariolo ha considerado "acertada" la decisión de Rudy de retirarse a final de temporada. "Ojalá pudiéramos llegar a las Olimpiadas que lo pondrían en la galería de las leyendas del baloncesto mundial como el jugador con el máximo de Juegos Olímpicos disputados en baloncesto", ha señalado el italiano.

Scariolo, además, se ha mostrado esperanzado de cara al futuro del balear con España. "Queda un preolímpico muy complicado y queda, sobre todo, que Rudy mantenga salud y eficiencia para poder aportar activamente al equipo esos destellos de competitividad, experiencia y clase que seguramente todavía mantiene y que han marcado su identidad como jugador", ha comentado el entrenador de España.

Sabe el preparador del combinado nacional que a Rudy le queda un espacio corto de tiempo jugando a baloncesto y hoy ha querido dar detalles sobre, desde su punto de vista, el juego del mallorquín. "Muchas veces he hecho así [tapándose la cara con sus manos] porque Rudy había dejado a su jugador para ir a por el balón al otro lado del campo pero luego me daba cuenta que había acertado y esa capacidad de sorprender es para los grandes y a esos grandes tenemos que concederle esa posibilidad de salirse del texto y de improvisar. Eso le ha hecho un jugador especial"

Sobre su futuro y cómo ve el futuro de la selección tras la retirada de jugadores como el propio Rudy o Sergi Llull, Scariolo también ha sido claro apuntando que "si no tuviera ilusión no habría dado a la Federación mi disponibilidad para seguir en el cargo. Sería más fácil decir 'he ganado todo lo que podía ganar y ahora que venga otro y que se coma el marrón'. Yo lo veo como una oportunidad para hacer algo diferente y poner las bases para un futuro brillante y para sorprender en el presente para mantener igual no el nivel al que estamos acostumbrados pero sí una identidad que suponga que cuando nos vamos del campo lo hemos dado todo".