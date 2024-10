El saludo entre Jagoba Arrasate y Manix Mandiola

Una imagen curiosa se dio durante la etapa de Manix Mandiola en el Atlético Baleares, el técnico que primero salvó en Segunda B al equipo balearico y después estuvo a punto estuvo de vivir un ascenso a Segunda División. Y era ver en Son Malferit, donde entrenaba en aquel entonces el equipo blanquiazul, a Jagoba Arrasate en las visitas de Osasuna a Mallorca.

Y es que ambos técnicos mantienen una gran relación y suelen verse fuera de las temporadas, forman junto a José Luis Mendilíbar una sociedad futbolística.

Hace unos días, Mandiola devolvía la visita a su amigo Jagoba Arrasate y se acercaba a Son Bibiloni aprovechando unos días en Mallorca, a la que suele regresar con frecuencia. Mandiola mantiene vínculos en la isla de su etapa balearica.

Ambos técnicos tenían ocasión de saludarse en directo en Deportes Cope Baleares. Toda una sorpresa para Jagoba Arrasate que no sabía quién estaba al teléfono. Mandiola decía de su amigo que como entrenador "hasta ahora le ha ido bien en todos los sitios, yo personalmente creo que le va a ir bien y quiero que así sea. Algo hará bien cuando los resultados salen, un día puedes tener suerte pero cuando se repite es que hay un buen trabajo. Es una persona tan lista que se deja querer, no necesita ruido, lo ha hecho así en otros sitios como Pamplona, Soria, San Sebastián. Tendrá altibajos como todos los equipos pero su trabajo quedará" decía Mandiola sobre Arrasate.

Jagoba Arrasate recordaba que su relación se remonta a "hace 20 años, él se acordará. Yo tengo 46 y él entrenaba al Beasain con esa edad. Estuve cuatro años con él en el Éibar B, en el Beasain también. Él se ríe y no me cree pero muchas cosas las aprendí de él del fútbol y de la vida. Se ríe y me dice que aprendí lo que no hay que hacer. Él sabe que le aprecio, es una persona especial para mí".

Tras las flores, Arrasate ironizaba sobre su visita y añadía que "es verdad que ha venido y se ha acabado la buena racha, no sé si tiene que ver. En su día estuve apoyándole también en Son Malferit, no es fácil lo que hizo, salvar primero y quedar dos veces primero, pero le faltó la guinda". Y sobre el triunvirato con Mendilíbar decía Arrasate que "Manix jugó con Mendilibar y nos hemos juntado los tres muchas veces, pero Mendi está a otro nivel, ganando títulos europeos".

Mandiola se despedía con una petición: "cuidarle bien que vosotros condicionáis mucho a la gente y al chaval cuidármelo bien" ante las risas de Jagoba Arrasate, quien añadía que "Manix no deja indiferente a nadie, se hace querer. Seguro que os dejaba muchos titulares. Y si vas a comer o a cenar lo pasas estupendamente".