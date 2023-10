Romo: Así se pierden los partidos

No supo ni pudo aprovechar la UD Ibiza la ocasión que le había brindado el Castellón, que el sábado perdía el primer encuentro de la temporada al caer 2-0 en San Fernando. Curiosamente el equipo ibicenco también perdía su primer parte, 1-3 ante el Intercity, desaprovechando la ocasión de ponerse líder.

Los dos equipos que estaban dominando la competeción se pusieron "de acuerdo" para perder su primer partido en la misma jornada y las cosas siguen igual, dos puntos, con la diferencia de que el Málaga se ha metido aún más en la pelea tras ganar en Antequera y empatar a los ibicencos. Va a ser la lucha de estos tres equipos intensa durante el curso. Además el Málaga llega a Can Misses la próxima semana y después será el Castellón. Un mes de Noviembre intenso para los celestes.

Pero cómo explicar la derrota ante los alicantinos. Muchos errores defensivos que hasta ahora no había cometido el equipo de Fernández Romo. Empezando por el gol temprano de Emilio Nsue, de cabeza en un córner, después un mal despeje de Javi Jiménez y para redondear la mañana, el penalti cómico de Escassi que cogía el balón con las manos tras haber escuchado un silbato que le confundió.

Romo analizaba que "así se pierden los partidos, cuando hay mucho desacierto en acciones tanto en tu área como en la contraria. Tienes una mala mañana con ese desacierto y el rival las puede ir aprovechando y así lo hicieron".

En ataque el técnico lamentaba que "no hemos tenido la eficacia de otros días, decepción con ninguno. Independientemente de perder todos han tenido la voluntad de hacer el mejor partido posible y hay veces que no sale. Son desaciertos desde el primer corner en el que recibimos gol que no habíamos recibido en lo que llevamos de temporada".

El técnico reiteró que preparan la semana igual, independientemente del resultado, no cambia nada. "La voluntad es mejorar como hacemos cada semana" decía el técnico justo antes de una semana intensa. La semana extremeña, el jueves en Villanueva de la Serena en la Copa del Rey y el domingo en Mérida, por lo que el equipo se concentrará en Extremadura para ahorrarse viajes y acumular más cansancio.