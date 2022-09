Diez meses de investigación sobre el comportamiento de Robert Sarver al frente de los Phoenix Suns y Mercury (franquicias de la NBA y WNBA), accionista del RCD Mallorca, han derivado en una sanción de la NBA de un año de suspensión y multa de 10 millones de dólares de la liga estadounidense para Sarver.

Casi un año de investigación de un bufete de abogados contratado por la NBA ha servido para probar mediante los testimonios de centenares de empleados y ex empleados que el comportamiento de Sarver no había sido adecuado. El informe da como probado que el accionista del RCD Mallorca empleó al menos en cinco ocasiones en sus conversaciones con ejecutivos y empleados de los Suns un término despectivo racista y que tuvo conversaciones de carácter sexista y discriminatorio. Indica que hubo "casos de conducta injusta hacia las empleadas, comentarios relacionados con el sexo y comentarios inapropiados sobre la apariencia de las empleadas".

Sin embargo, el comunicado de la liga señaló que "la investigación no encontró que la mala conducta del Sr. Sarver en el lugar de trabajo estuviera motivada por la animosidad racial o de género". La NBA asegura que Sarver cooperó completamente con el proceso de investigación si bien no estuvo de acuerdo en la idea de que mereceriera tal sanción.

La multa de 10 millones de dólares es la máxima permitida por la NBA y la liga anunció que irán destinadas a organizaciones que aborden cuestiones de raza y género dentro y fuera del lugar de trabajo. La investigación incluyó entrevistas con más de 320 empleados actuales y anteriores, así como Sarver. También se examinaron 80.000 documentos y otros materiales, incluidos correos electrónicos, mensajes de texto y videos".

La NBA ha anunciado que suspende durante un año a Sarver de cualquier presencia y representatividad de la franquicia o a comparecer en cualquier escenario de la liga profesional, además de multarle con 10 millones de dólares y un curso formativo. Sarver acepta la sanción con alguna discrepancia con ciertas conclusiones pero pide disculpas por el perjuicio causado a la imagen de la franquicia. De esta sanción a lo que se dijo inicialmente, cuando se daba por hecho que debería abandonar la franquicia y que la liga le obligaría a vender va un buen trecho.

La postura de Kohlberg.-

Tras el veredicto de la liga profesional estadounidense de baloncesto, el presidente del RCD Mallorca, Andy Kohlberg, publicaba una carta para informar de que nada cambia en el RCD Mallorca. Además, asegura que en la investigación de la NBA se deja claro a pesar de la gravedad de las acusaciones que no hubo una animadversión racial o sexista en el modo de comportarse de Sarver, y que nunca hubiera permanecido en una organización en la que hubiera percibido esa conducta, decía Kohlberg.

El presidente del RCD Mallorca afirma en su carta que "la NBA ha completado sus investigaciones sobre Robert Sarver y la organización de los Phoenix Suns, que cubrieron un período de 18 años. Si bien el informe de la NBA identifica cuestiones que son motivo de preocupación, lo más significativo es que el informe concluye que "no se encontró que la conducta de Sarver estuviera motivada por una animadversión racial o basada en el género".

Desde mi perspectiva, nunca he sido testigo de ningún comportamiento inapropiado basado en la raza o el género durante los veinte años que he sido socio comercial de Robert Sarver. De hecho, no seguiría formando parte de ninguna organización en la que personalmente presenciara o tuviera conocimiento de este tipo de comportamiento".

"Propietario minoritario".-

Pero lo más sorprendente de la carta de Andy Kohberg es cuando se refiere a su socio Sarver como propietario minoritario: "En su papel como propietario minoritario y miembro de la junta directiva del RCD Mallorca, Robert ha sido profesional en todas sus interacciones con el club. Ninguna de las conclusiones del informe de la NBA indica participación alguna, ni refleja de ningún modo, la forma en que se ha gestionado el RCD Mallorca desde que compramos el club en 2016".

El RCD Mallorca asegura que no ha cambiado la configuración del accionariado, siempre se dio por hecho que Sarver encabezaba el grupo de inversores y era el accionista mayoritario. Son socios igualitarios se dice desde Son Moix. Sarver hace tiempo que no visita la isla, Kohlberg siempre ha asumido la representatividad de la propiedad y la presidencia del Club tras la salida de Monti Galmés. Es posible que con esa acotacion, Kohlberg quiera minimizar daños a la imagen del Mallorca por el caso Sarver.

Sarver: "No estoy de acuerdo con algunos detalles.-

El accionista del Mallorca se defiende tras la sanción de la NBA aunque la acepta: "Si bien no estoy de acuerdo con algunos de los detalles del informe de la NBA, me gustaría disculparme por mis palabras y acciones que ofendieron a nuesteros empleados. Asumo toda la responabilidad por lo que he hecho. Lamento haber causado este dolor y estos errores de juicio no son concordantes con mi filosofía personal y mis valores. Acepto las consecuencias de la decisión de la NBA. Este momento es una oportunidad para mí de demostrar mi capacidad de aprender y crecer mientras continuamos construyendo una cultura de trabajo en la que todos los empleados se sientan cómodos y valorados".

Los Suns por su parte indican que están "comprometidos a crear un ambiente de trabajo seguro, respetuoso e inclusivo que esté libre de discriminación y acoso". El comisionado de la NBA, Adam Silver, afirma tras el informe que "las declaraciones y la conducta descritas en los hallazgos de la investigación independiente son preocupantes y decepcionantes".