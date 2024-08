Robert Navarro llega cedido al RCD Mallorca

El cuarto fichaje del RCD Mallorca ya está en Palma, el extremo Robert Navarro llegaba en la noche de este miércoles a la isla tras tomar el vuelo en Bilbao, en el que posiblemente sea su siguiente destino la próxima temporada.

El jugador llegaba anoche a la isla para incorporarse al equipo tras acordarse la cesión entre ambos clubes. Navarro es uno de los dos extremos que tiene previsto incorporar el club, se espera que el otro sea Rodri.

Precisamente su posible fichaje por el Athletic, eterno rival de la Real Sociedad, tras no renovar por el club guipuzcoano, es lo que ha generado esta oportunidad de mercado, porque la Real no pensaba emplear al jugador. El RCD Mallorca llevaba tiempo trabajando esa opción aunque desde el club reconocían a Deportes Cope Baleares que "está difícil". Incluso el Espanyol estuvo apretando por el jugador días atrás pero al no desbloquearse el asunto prefirió tirar por otro lado. En el Mallorca tenían esperanzas en que saliera la operación.

Finalmente por la noche, Juan Carlos Taura revelaba que Navarro ya estaba en un vuelo con destino Mallorca. El jugador llegaba a última hora a Son Sant Joan, donde le esperaban Pablo Ortells y Héctor Martín. El jugador pasará este jueves el reconocimiento médico y si no hay ninguna novedad de última hora el jugador será anunciado por el RCD Mallorca como el cuarto fichaje tras Morey, Mojica y Asano.

Navarro se enfrentó al RCD Mallorca en la Copa del Rey con la Real Sociedad hace un par de temporadas, pero el jugador y el club buscaron una cesión la pasada campaña para tener más protagonismo en el Cádiz, donde disputaba 28 partidos y anotaba un gol, el de la victoria cadista ante el Granada.

Jugador de 22 años nacido en Barcelona, jugó en el fútbol base en Pamplona y Francia para ser captado después por la Real Sociedad para su filial, con el que ascendía a Segunda a las órdenes de Xabi Alonso. Un extremo veloz que necesita Jagoba Arrasate para tener unas bandas más profundas como pretende. Tiene tendencia a buscar pasillos interiores desde el costado.

El RCD Mallorca tiene previsto hacer dos fichajes más, un lateral derecho, parece perder opciones Nacho Vidal, y se espera que el bético Rodri, que está dispuesto a venir. Sin embargo, el traspaso de Fekir lo tiene todo en el aire, el Betis trata de sustituir a su gran estrella lo antes posible con Lo Celso y Ceballos, Pellegrini no quiere que salga Rodri Sánchez, pero el Mallorca espera poder cerrar la cesión más opción de compra hasta 2030 como avanzara Deportes Cope Baleares.