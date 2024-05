De repente una final para el RCD Mallorca

Nadie quiere aplazar más la dichosa permanencia, una victoria resuelve todas las cuentas y despeja todas las dudas sobre la continuidad del RCD Mallorca en Primera División. De hecho, nadie contaba con esta "final" ante el Almería, que ha provocado la falta de victorias en el último mes y medio (sólo ante Las Palmas) y la sorprendente victoria del Cádiz ante el Sevilla.

Mientras en la isla el debate se alimentaba en torno al futuro de Javier Aguirre y de quién pueda ser el próximo entrenador del RCD Mallorca, el equipo permanecía en una falsa tranquilidad. Aguirre ha recordado en más de una ocasión que no se puede hablar de futuro mientras el equipo no esté salvado.

Lo cierto es que el equipo no ha estado a la altura en el último mes y pico, tras la final de la Copa del Rey, con algunos jugadores ausentes y un equipo que ha estado lejos de su mejor nivel. Excepción hecha de algunos ratos de control, el equipo bermellón ha competido como si las cosas estuvieran resueltas, sea por el bajón de rendimiento tras la final de la Copa del Rey o porque el técnico no haya sido capaz de motivar al equipo para acabar el trabajo. Al Mallorca le basta un triunfo ante el Almería, ya descendido, o bien dos empates. Incluso perdiendo los dos partidos ante Almería y Getafe, el Mallorca se salvaría si el Cádiz no gana los dos que le quedan, el primero ante Las Palmas que no está salvado, pero eso ya sería dejar en manos de los demás algo que los bermellones tienen en su mano y sobre lo que no pueden delegar.

El presidente Andy Kohlberg ha insistido que no tiene lugar ninguna conversación sobre futuro hasta que el trabajo esté finalizado, como decía en Deportes Cope Baleares. El presidente pide que Son Moix se llene y lleve en volandas al equipo ante el Almería. El club anunciaba un descuento de un 40% en las entradas sólo para abonados, para poder adquirir a precio reducido dos entradas por abonado.

El gran problema crónico del RCD Mallorca en sus partidos en Son Moix es el absentismo de algunos abonados. En cada partido fallan centenares de abonados, a pesar de lo cual la asistencia ha aumentado esta temporada y se han registrado muy buenas entradas. Ni los horarios de los partidos ni el juego del equipo han provocado una asistencia mayor. El horario del domingo es propicio (19h) y lo que hay en juego mucho más para que haya una buena entrada en Son Moix.

Será el regreso de Luka Romero, primera vez que vuelve a Son Moix tras su marcha a la Lazio. Ahora está cedido por el MIlán en el Almería. Luka, criado entre Ibiza y Mallorca, lleva tres goles con los almerienses. Quien no estará en el verde será Iddrisu Baba, operado de apendicitis esta semana como "colofón" a una temporada difícil para el ex mallorquinista.

El técnico bermellón volverá a hacer cambios tras la jornada entre semana del martes en El Sadar, vuelven tras cumplir sanción Valjent y Muriqi. Sólo hay un jugador advertido de suspensión y es Sergi Darder, en caso de ver amarilla no estaría en la última jornada en Getafe. El encuentro ante el Almería será dirigido por De Burgos Bengoechea, con Ortiz Arias en el VAR.