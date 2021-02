El renacer de Toni Vicens en Argentina

A veces salir de lo conocido sirve, es lo que puede ocurrir en la carrera de un deportista para reconducir su carrera, o relanzarla. No son pocos los casos de jugadores que han tenido que perderse un poco para encontrarse. Es lo que le ha ocurrido al ala-pívot mallorquín Toni Vicens, exjugador del Bahía San Agustín, que está haciendo una temporada increíble en Argentina, desde que tomó la decisión de marcharse a América. Tuvo claro que quería probar otra cosa tras haber jugado en liga EBA y LEB Plata en Calvià y Cornellà. Todo ello después de no haber continuado en el proyecto del Bahía San Agustín al final de la temporada 16-17.

Parecía que Vicens ya iba a jugar en las categorías del semiprofesionalismo o por afición, pero no ha sido así, todo lo contrario. Desde que entabló contacto con su excompañero el argentino Pablo Bertone, tuvo esa idea en mente de probar en Argentina. También todo fluyó a través también de un compañero de equipo en Calvià, a la vez que uno de los agentes más relevantes en el panorama del baloncesto español, David Carro, quien se puso en contacto con agentes argentinos para dar a conocer las posibildades de Vicens.

El reto era probarse en otra competición, ver cuáles eran sus límites y ver de qué era capaz, y el resultado no ha podido ser mejor, un festival en cada partido que provoca las exclamaciones de los narradores de la liga argentina. Indudable calidad técnica, fundamentos, y además garra, pasión. Toni Vicens, un jugador de indudable talento pero que era inconstante y al que no acompañaba su físico, se marcó un plan de trabajo intensísimo el pasado verano como detallaba en Deportes Cope Baleares, y el trabajo ha dado su fruto.

El mallorquín ha relanzado su carrera en el Argentino de Junín en la liga nacional argentina, en la que es el tercer máximo anotador de la competición promediando 17.5 puntos por partido en 23 partidos disputados. Está en el top-10 de eficiencia, es el sexto mejor valorado de la liga y está también entre los mejores reboteadores, es el décimo mejor reboteador en ataque nada menos, con tan solo 2:03m de altura.

Toni Vicens vuelve a disfrutar del baloncesto y no son pocos los que siguen con interés en España su evolución, un jugador que sin duda volverá al baloncesto español, falta saber si a un LEB Oro o a un ACB.

"Se tira triples de hasta ocho metros" decía admirado quien le conoce bien Juan Domingo de la Cruz, en Deportes Cope Baleares. El lagarto le tuvo en sus equipos de formación en sus inicios y no puede estar más orgulloso de él: "Tiene además garra y le gusta celebrar los puntos y eso gusta también en Argentina".

Toni Vicens dice que "a nivel individual están saliendo las cosas, estoy muy a gusto, somos un equipo humilde, ganamos partidos que a veces la gente no se espera, muy contento. Hay mucho trabajo detrás de lo que estamos haciendo ahora, buscaba esta oportunidad que era bastante irreal. Bertone me dijo este verano que había una posibilidad de fichar aunque parecía remota. Después de mucho trabajo, entrenando seis horas entrenando cada día, me surgió la posibilidad de ir a Cornellà y a las dos jornadas salió la oferta de Argentina".

Añade que "vine con mucha ilusión y con muchas ganas y eso ayuda" pero no quiere hacerse muchas ilusiones para el futuro y sólo seguir disfrutando :" ojalá pudiera volver y no digamos ya a un ACB, pero yo de momento estoy muy centrado en el equipo, no me pongo límites, venir aquí ya era un sueño y ahora lo que venga".

Lo que venga Toni Vicens se lo está ganando.