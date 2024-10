El relato de Jaume Costa tras vivir las fuertes lluvias en Valencia: "Me asusté bastante; al final, nos tranquilizamos entre todos"

La tragedia con más de 70 muertos por ahora que ha afectado a la Comunidad Valenciana, en concreto en la provincia de Valencia así como el pueblo de Letur en Albacete, entre otros lugares, ha pillado en Valencia al ex mallorquinista Jaume Costa.

El lateral no había viajado con su equipo, el Albacete, a la Copa del Rey debido a su lesión, de la que se está recuperando. Jaume Costa no ha sufrido ningún daño y por ahora tampoco ha habido daños entre sus allegados, hasta donde él sabe, porque poco a poco se van conociendo más detalles tras la terrorífica noche del miércoles 29 de Octubre.

Al jugador le pilló completamente por sorpresa la situación ya que no había ninguna alerta , de hecho, se metió en la carretera con la intención de regresar a Albacete, pero se vio atrapado durante casi cuatro horas con el susto en el cuerpo. "Bajé a Valencia a ver a los niños y a la vuelta no me enteré de nada y me pilló cuatro horas en la carretera en mitad de la nada, volviéndonos locos, pero gracias a la policía pudimos volver a casa. Aquí estoy encerrado en casa y supongo que mañana podré irme para Albacete. Están todas las carreteras cortadas. Me pilló en la A7 nada más salir de Valencia, me iba sobre las 19:30h para Albacete. Nada más salir estaba todo cortado, estuvimos ahí sin saber qué pasaba, ya no llovía. Había gente que volviendo andando y ya les preguntamos qué pasaba; nos decían que un kilómetro más allá estaban los coches flotando, que habían salido por la ventanilla del coche y andaban hacia Valencia porque habían perdido los coches. Nos quedamos hasta que llegó la policía, por el arcén en dirección contraria nos sacó la policía". El jugador recuerda que luego en casa "hubo también algunos apagones".

Un momento crítico.-

El jugador explica el impacto al enterarse de la dimensión de lo que estaba pasando: "No soy muy asiduo a redes sociales, no estoy muy pendiente del móvil. Estaba en casa arreglando cosas en mi casa en Valencia, no estaba inundado nada en aquel momento. Pero cuando salí a la carretera y la vi cortada, ya me llamó mi padre y mi suegra, me alertaron de que se estaban cerrando carreteras y había inundaciones. Entonces entré en Twitter y vi la situación, me asusté bastante. Me había pillado en medio de la carretera con un montón de camiones al lado, al final nos tranquilizamos entre todos. Estuvimos ahí tres horas y pico y ya llegó la policía nos hizo hueco para salir. No me enteré de nada".

El jugador del Albacete lamenta que "cuando se alertó eran ya sobre las ocho de la tarde y estábamos en la carretera. Llevaba desde las ocho menos cuarto en la cola, cuando escuché la alerta a las ocho me asusté. Y cuando estaba durmiendo esta mañana volvió a sonar".

Indignado con los políticos.-

Y es ahí es cuando Costa se indigna, al hablar de la falta de previsión por parte de las autoridades: "Con toda la tecnología que hay. Me da rabia, me gusta leer la política y están todo el día discutiendo y cuando pasan este tipo de cosas que es lo realmente lo importante, cuando pueden salvar vidas y realmente pueden ayudar a las personas, tardan en hacerlo. Cuando tienen que estar no están. Luego tenemos que verles pelearse por chorradas que no nos incumben".

El apoyo de Galarreta.-

Jaume Costa reconoce que no ha estado muy pendiente del teléfono porque no ha parado, pero sí ha podido intercambiar mensajes con Galarreta. "Me ha escrito a ver cómo estaba, es de agradecer, son amigos que dejas en el fútbol. Con Antonio hablé un poco antes de todo esto y hablamos de otras cosas. Supongo que sí durante el día nos escribiremos".