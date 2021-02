Regreso enrarecido de Vicente Moreno a Mallorca

Volvió Vicente Moreno por primera vez a Son Moix como entrenador del equipo visitante y lo hizo llevándose junto al Espanyol tres puntos que aprietan más la clasificación de la Liga Smartbank en un encuentro que llegaba tras una semana con un ambiente algo enrarecido por el entorno de ambos clubes. El técnico valenciano, de hecho, llegaba a Son Moix siendo recibido el autocar del Espanyol por un sector de la afición bermellona con pancartas en su contra ya que hay una parte de la afición mallorquinista que no perdona las formas en las que el de Masanasa se marchó del conjunto bermellón.

"Ha sido muy extraño todo. Y con sentimiento también. Me hubiera encantado que hubiese habido gente. Tampoco ha ayudado que se han dicho muchas leyendas urbanas y ninguna ha ido a mi favor. Aprecio y respeto muchísimo a los que están en contra y a los que están a favor", aseguraba Vicente Moreno en la rueda de prensa posterior al partido en la que el técnico explicó que su marcha al Espanyol no había sido una decisión tomada a la ligera.

Pendín se abraza con Febas y con Dani Rodríguez tras el partido

"No es una cuestión solo de fútbol. En la vida uno tiene que tomar decisiones y siempre son meditadas. Llegué sin hacer ruido e intenté irme de la misma manera. Tengo que respetar que haya gente que no lo entienda. Son muchas cosas las que hemos vivido juntos y ha sido bastante extraño para mí. Al final uno es profesional y tiene que hacer bien su trabajo", explicó el ex entrenador del Mallorca que tras el partido estuvo conversando con varios de sus ex jugadores y departió de manera amistosa y relajada con Luis García, su sustituto en el banquillo bermellón.