El RCD Mallorca buscaba un central para completar la plantilla, algo reconocido por el técnico Javier Aguirre antes de la segunda jornada. Pero la lesión del capitán Antonio Raíllo obliga aún más incorporar un defensa a la plantilla, ya que cuenta con Valjent, Gio que actúa como central, Copete, Van Der Heyden, el canterano Gayá, pero en este caso se piensa en una cesión, y la solución de Mascarell, ya empleada en la pretemporada.

Al comienzo del verano el técnico Javier Aguirre mostró públicamente su interés por su compatriota César Montes, defensa del Espanyol. El club ha reactivado esta opción aunque no es la única. No es además una operación sencilla ya que el jugador tiene un coste alto de fichaje por parte del Espanyol y el traspaso sería una gran inversión. La opción que al Mallorca le convendría más sería una cesión pero posiblemente al Espanyol no le convenza.

De hecho, el club blanquiazul pide a los interesados que lleguen con dinero por delante, sobre 10 millones de euros. Además del Mallorca el Almería se había interesado por el mexicano. Así que sólo una petición del jugador y que el Espanyol tuviera algún problema económico para mantener su salario (se habla de 700.000 euros) en Segunda podría provocar su salida. Otro nombre que ha surgido en las últimas horas, Francés del Zaragoza, no es una opción a día de hoy.