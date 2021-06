El RCD Mallorca podría cerrar el primer fichaje esta semana si Ángel Rodríguez da el sí. El delantero tiene previsto tomar una decisión esta semana según reconocen sus personas de confianza y en Son Moix esperan que la decisión sea aceptar su oferta.

El delantero comunicaba hace pocas fechas al Getafe que había decidido no prorrogar su contrato tras militar las cuatro últimas temporadas en el equipo dirigido hasta ahora por Bordalás. A sus 34 años ha decidido dar un giro a su carrera y dar por concluida su etapa en Getafe, a donde llegó procedente del Zaragoza.

En los últimos años incluso estuvo la opción de ir al Barcelona, en concreto en Febrero de 2020 tras la lesión de Dembélé, pero finalmente el club azulgrana se decantó por Braithwaite.

??? Ángel, en @deportescope



?"Me dijeron que fue Setién quien tomó la decisión de que no fuera al Barça"



??"Me parece más fácil irme de Piqué que de mis niñas"



?? "Yo quiero jugar, pero si me toca ser revulsivo lo aceptaré de la mejor manera posible"https://t.co/w4ts18ZLnG