El RCD Mallorca condena el gesto racista de un aficionado

La mejor entrada histórica del Estadio de Son Moix, 23.244 espectadores, en un día fantástico por parte de la hinchada arropando al RCD Mallorca como subcampeón de Copa del Rey y ante la visita del Real Madrid, en un día de reivindicación también de la figura de Abdón, en un ambientazo en definitiva, un solo seguidor ha provocado un gran año. El gran ambiente se vio empañado por un gesto lamentable.

Ya se sabe que el peligro de un tonto estriba en que no es consciente de que lo es y los problemas que puede generar. Un joven seguidor no tuvo una mejor ocurrencia que hacer el gesto del simio a Tchouameni tras el gol del Real Madrid, además de lanzar además una botella de plástico al campo. Las imágenes de Movistar captaron el momento, que se aprecia con nitidez.

El RCD Mallorca tras conocer la escena mostrada por Movistar, emitía un comunicado condenando cualquier manifestación racista en su estadio y dejando claro que se activaba el protocolo para en cuanto sea localizado este aficionado, suspenderle si es abonado.





El club indicaba en su comunicado:

"En el encuentro que disputaron ayer el RCD Mallorca y el Real Madrid, se han identificado imágenes en las que una persona realiza gestos racistas. El club ha activado el protocolo contra la violencia en el fútbol y está colaborando con la Policía Nacional en la identificación de dicha persona.El RCD Mallorca no tolera ni tolerará ninguna manifestación de racismo y participa activamente en todas las campañas para erradicar esta lacra que va más allá del deporte.Agradecer una vez más a la afición su comportamiento ejemplar. Que un caso aislado no empañe el respeto y la deportividad del mallorquinismo".

El acoso a Maffeo en redes.-

El episodio de este espectador en Son Moix no ha sido lo único lamentable en los últimos días. El jugador del RCD Mallorca Pablo Maffeo decidió anular su cuenta en X por el acoso con insultos y amenazas a su familia tras perder la final de la Copa del Rey. El jugador prefirió quitar la cuenta y limitar también su cuenta en instagram como informóDeportes Cope Baleares, y ante las cámaras de Dazn explicaba por qué:

"Que tres idiotas me digan según qué cosas no me afecta, le afecta más a mi familia que a mí. Cerré las redes porque al ver comentarios sobre mi hija, pues antes de calentarme, entrar al trapo, calentarme y mandar a tomar por culo a alguien, hablando mal, y louego ser yo el quinqui y el macarra, lo cierro, que tampoco lo usaba tanto. A mí no me afecta, a mi familia algo más, ya les he dicho que no lean cosas, yo estoy bien, el equipo también me ha apoyado, yo estoy tranquilo y ya está".



