Raíllo: "Este equipo es duro de cabeza y no se va a caer"

El capitán del RCD Mallorca Antonio Raíllo fue la única buena noticia en una tarde aciaga en el Benito Villamarín. En un partido claramente marcado por los condicionantes arbitrales pero que tampoco dejó en buen lugar a los bermellones, que dieron una pobre imagen.

Raíllo regresaba al equipo dos meses y medio después de lesionarse en el tobillo ante el Villarreal en la segunda jornada de liga. Recortando plazos y volviendo a un nivel aceptable aunque lógicamente mermado en cuanto a ritmo. El capitán era titular y lamentaba lo ocurrido en el Villamarín pero trasladando un mensaje positivo: "este equipo es muy duro de cabeza, nunca se cae ni baja los brazos. Se apoya y se anima, si alguno está bajo de moral está el resto para levantarlo; no nos vamos a caer y no vamos a dejar de pelear".

Raíllo no quiso entrar en la excusa arbitral a pesar del gol anulado a Muriqi y la injusta expulsión de Mascarell: "son cosas que no podemos controlar, lo único que podemos hacer es rendir en el campo y algún la suerte caerá de nuestra parte".

El capitán bermellón reconocía que "es un campo difícil y complicado, en Primera o estás al 200%. Alguna vez tenía que volver y sumar minutos y nunca me voy a quitar de en medio. Me he encontrado un poco cansado y un poco desubicado".

Quien ha puesto el dedo en la llaga es Antonio Sánchez: "con lo que estamos haciendo no nos alcanza". El centrocampista quiso poner de manifiesto que al margen de los condicionantes arbitrales hay una realidad, el equipo ha ganado un partido en 12 jornadas.

Mientras, el club cambió su postura en pleno partido en el Villamarín de hacer mención pública a los arbitrajes y tras la expulsión de Mascarell publicó un tuit, dado que el técnico Javier Aguirre nunca critica públicamente a los árbitros: "No es segunda amarilla a Mascarell.No es expulsión. Indefensos y con uno menos por este error", con la imagen del pisotón de Marc Roca sobre Mascarell.

NO es segunda amarilla de Mascarell.



NO es expulsión.



Indefensos y con uno menos por este error. pic.twitter.com/HjaDEtDvMh — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) November 4, 2023





El acta arbitral reflejaba pisotón de Mascarell como motivo de la segunda amarilla, por lo que club presenta el vídeo para que le sea retirada la segunda amarilla.