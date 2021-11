Rafa Nadal: "Me hace una gran ilusión este reconocimiento en Mallorca y ante gente que me ha ayudado"

Rafa Nadal ha sido el gran protagonista de los Premios Populares de Cope Mallorca en su edición número 42, en los que ha recibido el Premio Popular de honor, galardón que sólo había distinguido hasta ahora a la Reina Sofía y al cardenal Ladaria. El ganador de 20 torneos Grand Slam de alguna forma cerraba el círculo al recibir el galardón de honorde Cope Mallorca tras haber recibido el Premio Popular de los deportes de esta casa en el año 2005, tras su gran irrupción en el circuito y su victoria en Roland Garros.

Durante la Gala se pudo ver un vídeo que repasaba los 20 grandes que fue seguido de un gran aplauso entre los 300 asistentes. En su discurso de entrega, el director de Cope Baleares Xavier Bonet destacaba la capacidad "superación, sacrificio, pasión, humildad, empatía, grandeza por no creerse más que nadie, por ayudar en lo que puede a su gente" del tenista mallorquín que le hacían acreedor de este reconocimiento no sólo por su trayectoria deportiva de leyenda.

Rafael Nadal agradeció la distinción y lo quiso compartir con las personas que le han ayudado en el camino en su isla, en su tierra, desde el principio:

"En primer lugar agradecer a Cope Mallorca que haya pensado que soy digno de este premio, me hace una gran ilusión, todos los premios son bienvenidos, y en este caso aquí en Mallorca te reconocen una trayectoria acompañado por tanta gente que me ha ayudado, sin los que no hubiera sido posible. Quiero dar la enhorabuena a todos los premiados en los diferentes ámbitos, sois un muy buen ejemplo para todas las Baleares. Estoy contento de poder vivir de nuevo noches como ésta, venimos de años muy complicados y poder estar reunidos aunque sea con mascarilla ya es una gran alegría y un paso adelante. Enhorabuena a Cope y por el gran trabajo que hacéis, enhorabuena a todos los trabajadores por informar con profesionalidad como siempre habéis hecho y seguro que lo seguiréis haciendo durante muchos años. Muchas gracias y buenas noches a todos".

El tenista mallorquín se encontró muy a gusto en todo momento en la Gala, arropado por su tío Miquel Àngel Nadal y su mánager Carles Costa, Nadal no rehuyó una foto y estuvo en todo momento relajado y sonriente. No son muchos los actos públicos en Mallorca en los que se puede disfrutar de la presencia de este mallorquín universal que recorre el mundo. En esta ocasión, su recuperación de la lesión le ha hecho estar más tiempo en casa y en la Academia en este atípico año y ya prepara su vuelta a las pistas en la exhibición de Abu Dhabi.