Los pronósticos del deporte balear para 2025

El nuevo año ha arrancado con un mazazo para el RCD Mallorca con la eliminación de la Copa del Rey a la primera ante el bravo Pontevedra. El subcampeón de Copa se marcha con una cura de humildad por parte de un equipo gallego que ya ha eliminado a Levante, Villarreal y Mallorca.

Los bermellones sufrieron un repaso monumental del equipo de Segunda RFEF en vísperas de una cita histórica como la Supercopa de España en Arabia Saudí. A la hora de analizar por dónde puede ir este 2025 para el deporte balear, contamos con una mesa de redacción formada por Carlos Montes de Oca, jefe de deportes del diario Última Hora, Sebastià Adrover, jefe de deportes de Diario de Mallorca y Paco Murillo, ex jefe de deportes del Diario de Ibiza y colaborador habitual de Deportes Cope Baleares. Por suerte, en los pronósticos del año no fue incluida la Copa del Rey, así que el mazazo queda excluido, nadie en todo caso contaba con la eliminación en el estreno copero. A la hora de hablar de las posibilidades del Mallorca en la semifinal de Supercopa ante el Real Madrid están de acuerdo Oca y Adrover en que el Mallorca puede dar una gran sorpresa y plantarse en la final, no opina lo mismo Murillo. En cuanto a quién puede ser el deportista balear más destacado del año, nombres como Enric Mas, Daniela García o Sergi Llull aparecen en la nómina. En cuanto a clasificación final del Mallorca esta temporada, tanto Oca como Adrover apuntan a una buena temporada pero con algún bajón que le impedirá finalizar en puesto europeo. Hay optimismo en cuanto a los posibles ascensos de la UD Ibiza, At.Baleares y un balear a Primera FEB de baloncesto, así como la permanencia del Hestia Menorca en dicha categoría.