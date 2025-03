La profunda reflexión de Paco Jémez sobre el fútbol de hoy y lo que ve en Primera RFEF

El fútbol de hoy cuenta con futbolistas, técnicos y árbitros más preparados que nunca. El nivel de dedicación y la formación a nivel físico, técnico y a todos los niveles es mayor que el de antaño. Incluso en categorías no profesionales, los protagonistas tienen un alto nivel de profesionalismo.

Es el ejemplo de la Primera RFEF, la tercera categoría nacional, en la que la mayoría son profesionales y se mueven contratos importantes. Clubes históricos, futbolistas profesionales, también árbitros con un alto nivel de dedicación.

Sin embargo, Paco Jémez, técnico de la UD Ibiza y ex técnico de equipos como Rayo Vallecano, Las Palmas, Granada, Cruz Azul, Córdoba o Cartagena, ha hecho este viernes una profunda reflexión sobre el poco juego real que hay en cada jornada.

Viene observando Paco que "cada vez se juega menos". Y esto en una categoría en la que no hay vídeo arbitraje (VAR), no se revisan las jugadas y por lo tanto no debería haber tantas interrupciones.

El técnico celeste, líder de la Primera RFEF, ha mostrado su preocupación: "muchos partidos se traban tanto, tanto, que cuando no llega el gol, el partido se va para el equipo que está defendiendo más que para el que ataca. Si a esto le añades que se pierde tantísimo tiempo, se paran tanto los partidos, es imposible coger el ritmo. Hay 200.000 pausas, y lo digo con cariño y no es una crítica. Los árbitros no hacen nada para que no ocurra, al revés, ayudan a que pase. No es el tiempo que se pierde, su respuesta es "damos siete u ocho minutos, que casi nunca se da el tiempo que se pierde, es el corte del juego. Es una cosa mucho más importante, el corte constante del ritmo de juego. Y a mí me preocupa porque lo veo cada fin de semana. Se pierde demasiado tiempo".

Dice paco que "entiendo que un equipo que intenta sacar un resultado intente todas las artimañas, pero el que no puede permitirlo es el árbitro. No se puede perder tanto tiempo, no puede haber tantas interrupciones, es que nos vamos a cargar esto. Y nadie hace nada. Y yo qué hago, ¿protesto para que me echen? me da mucha pena porque me gusta el fútbol tanto, tanto, y me gusta verlo, que se juegue".

Explica el entrenador que "una cosa es esa circunstancia de intentar arañar unos segundos. Y otra cosa es que pierda tanto como se hace. Que alguien saque los tiempos efectivos de juego en la categoría, para un equipo que necesita ir a ganar se pone el doble de complicado. Es normal perder algo si faltan tres minutos y tal, pero es que desde el principio se pierde tiempo. Desde el primer saque de puerta. Y no se hace absolutamente nada".

Concluye que "ahora que se critica tanto con el VAR y todo esto, se pasa por alto lo se pierde lo más importante y es que se deje jugar. Que tenga continuidad. Y al final es parar, parar y entra asistencia, y paro. Y no hay manera de coger el ritmo. Cuanto hagas el gol mejor porque sino se pone dificilísimo".