La presidenta que quería al deporte

Hay que mirar siempre con distancia el acercamiento del poder y de los políticos en general al deporte, en especial en los éxitos. Lo oportuno es saber qué hacen con el deporte en tiempo de sequía, no de lluvia de éxitos, o cómo se siembra para el futuro. Es prudente desconfiar de lo que hacen los políticos en general, que nunca es algo gratuito o espontáneo, sino pensado. Todos los políticos, en especial los están en el poder, van a tratar de sacar partido a los éxitos del deporte de su tierra.

Pero siempre es preferible a una máxima autoridad cerca del deporte que lejos, siempre es más reconfortante percibir simpatía, admiración por el deporte y los deportistas, que distancia, diplomacia u obligación. A la presidenta balear, Marga Prohens, no le cuesta nada disfrutar con la cercanía de los deportistas porque lleva mucho tiempo siendo una seguidora del deporte, desde mucho antes de ser la presidenta del Govern Balear.

Marga Prohens está omnipresente en el deporte y este lunes se pudo ver, la presidenta estuvo tres actos deportivos. Por la mañana con los deportistas paralímpicos de Balears que van a París 2024: Alejandro Sánchez Palomero, Úrsula Pueyo, Adrián Castaño, Joan Munar, Joan Vicente Reinoso, Nilo Riudavets, Alejandro Díaz y Vicente Torres.

Por la tarde presidió el homenaje al campeón de Europa, el Palma Futsal, en un acto sencillo pero bien organizado con prisa tras proclamarse campeón de la Liga de Campeones contra todo pronósitico (de nuevo) el pasado domingo. Un equipo que Prohens por cierto ha seguido desde hace tiempo. El mismo José Tirado, director general del club, se refiere normalmente a la presidenta llamándola Marga. Y tras el acto en el Consolat de Mar, Prohens estuvo en su pueblo, Campos, donde la Peña mallorquinista Es Vici celebraba su 25 aniversario con la presencia de algunos jugadores como el capitán Raíllo y Darder, y ex jugadores como Chichi Soler, Stankovic o el técnico del B, Gustavo Siviero.

Alguien ha debido aconsejar a Prohens que esté cerca del deporte, o tal vez no ha hecho falta. Nada hay más fresco para una sociedad que sus deportistas, sus equipos emblemáticos. Representan a miles de personas y los deportistas transmiten pasión, esfuerzo, generosidad, espíritu de superación, todos esos valores del deporte, más si cabe si se tiene la fortuna como es el caso de Mallorca, "pequeño territorio pero tierra de campeones" en palabras de la propia presidenta. Prohens se divirtió con el equipo campeón y recordó que esta vez había salido mejor parada porque hace unos meses fue manteada por los jugadores tras conquistar la Copa Intercontinental en Brasil.

La presidenta no pronunció un discurso de compromiso o forzado ante un gran éxito deportivo, tampoco acartonado, tampoco meloso. Emotivo sí. Prohens transmitió emoción hacia el club y su forma de trabajar, emoción al recordar sus orígenes en Manacor, de donde era el desaparecido Miquel Jaume, donde nació el club hace 26 años fruto de la visión de su fundador. Valoró la importancia de contar con la presencia del alcalde de Manacor, Miquel Oliver (en sus antiópodas políticas), representando al municipio originario del Palma Futsal.

Porque el deporte tiene la capacidad que otras pocas cosas tienen, su transversalidad no entiende de colores políticos y tensiones lingüísticas tan de actualidad (forzadas). Ayer no se entendía de otro color que no fuera el verde pistacho, ningún color político cabía en la fiesta del equipo campeón. En efecto, el deporte es de los pocos lugares en los que se pueden ver mezclados en la cordialidad de una actividad unitaria y no disgregadora a representantes públicos que en la arena del circo político se sacan los ojos.

Es difícil ser un político junto al deporte y no quedar como oportunista. Si se excede en el elogio queda muy forzado, si los gestos y las palabras son de compromiso queda retratado, si es azucarado no es creíble. Si se pasa de euforia parece que se apropia de un éxito que que sólo es de los deportistas. Si se quedas en la formalidad no transmite ningún carisma. Hemos tenido presidentes de todo tipo, desde los que les pinchabas y no sangraban, hasta los que daban la enhorabuena después de una derrota, hasta quienes ponían tanto azúcar que no sabías si recitaban un poema o felicitaban a un deportista.

Prohens lleva poco como presidenta de Baleares pero si algo quedó claro desde el minuto uno es que quiere al deporte, y siempre es mejor para el deporte tener una presidenta cercana que indiferente, aun sabiendo que nadie regala nada en política y que cada uno busca su propio provecho.