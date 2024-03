Un plan en Palma para los que no viajen a Sevilla

Viajarán muchos aficionados a Sevilla y será la mayor movilización de mallorquines fuera de la isla de la historia, con más de 20.000. Pero qué pasa con los que no podrán viajar y quieren vivir juntos la final de la Copa del Rey del 6 de Abril. Se daba por supuesto que Son Moix se abriría para seguir en pantalla gigante la final como ya ocurriera con la semifinal. El Athletic abrirá San Mamés ese día.

Pero los planes del Mallorca y los del Ayuntamiento de Palma son otros y se está buscando otra ubicación. Así lo confirmaba el CEO del RCD Mallorca Alfonso Díaz, en Deportes Cope Baleares: "estamos hablando con el Ayuntamiento de Palma que se ha puesto manos a la obra. Nuestra perspectiva es que debe ser un día para la ciudad, es un gran evento, un día festivo para la ciudad, qué mejor que llevar el Mallorca a la ciudad. Tenemos que ver dónde será".

Parece que la plaza de las tortugas se queda pequeña para algo así por lo que no será en el habitual lugar de celebración de los éxitos del RCD Mallorca en el paseo del Born.

Quedan pocas entradas a la venta.-

Díaz aseguraba en el programa que ya van vendidas 17.000 entradas por lo que quedan pocas a la venta, ya que se pusieron 19.500, la diferencia hasta las 20.698 es ese porcentaje que el club se reservaba para sus compromisos. Díaz dejaba claro que si se localizan reventas "lo denuciaremos si legalmente podemos y se anularía dicha entrada". Agradecía a Unió de Penyes y Moviment Mallorquinista sus esfuerzos para movilizar a su gente y facilitar viaje a los seguidores.

Lo que le tiene preocupado es la negativa del Ministerio de Transportes al descuento de residente para los charter, ya que los vuelos salen muy caros. "Vamos a ver qué se puede hacer, son precios muy elevados para cualquiera".

Sin acuerdo por ahora en la prima por ganar.-

Plantilla y club no han cerrado por ahora un acuerdo por la prima a repartir en caso de ganar la Copa del Rey. La propuesta del club no ha convencido por ahora a los futbolistas, que esperan un incentivo algo superior a lo que ha puesto sobre la mesa el Mallorca.

Lo cierto es que llegar a la final no debía estar en los planes de nadie a principio de temporada porque no estaba redactado el premio por conquistar la Copa del Rey. Alfonso Díaz se mostraba enigmático y no quería soltar prenda en Deportes Cope Baleares, no quiso reconocer si el club y los jugadores estaban cerca o lejos y que era algo de orden interno.