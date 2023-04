El Palmer Basket pide la fase de ascenso a LEB Plata

Sin duda es un año intenso de baloncesto en Baleares, las fases de ascenso a LEB Oro ahora mismo con Hestia Menorca y Fibwi Palma en cuartos, la fase de ascenso a la liga Challenge femenina disputada en Inca que acabó con el Azul Marino cayendo en la orilla sin ascenso, y ahora es el turno para el Palmer Basket.

El proyecto recién nacido esta temporada en unión con el Joventut de Llucmajor, se juega el ascenso a la LEB Plata, su objetivo de este año, tras clasificarse en un partido directo contra el Vic hace dos fines de semana. Ahora, la directiva del club mallorquín ha solicitado organizar la fase de ascenso en su pabellón de Llucmajor.

No será fácil por la escasa capacidad que tiene el pabellón, unos 500 espectadores, si bien la liga EBA normalmente no tiene pabellones mucho mayores. El Palmer sabe que hay otros clubes interesados en organizar la fase, pero por empeño y enstusiasmo no quedará en el club que lidera Vicenç Palmer y con el veterano Xavi Sastre al frente del área deportiva.

La fase se juega entre el 11 y el 14 de Mayo, es decir faltan justo dos semanas para que llegue la hora de la verdad. En la fase de ascenso a LEB Plata se forman cuatro subgrupos de cuatro equipos, los campeones de grupo suben y los segundos juegan entre ellos por otras dos plazas.

El Palmer Basket ha presentado toda la documentación requerida con el Polideportivo Municipal de Llucmajor como sede de todos los encuentros oficiales de la competición y con "una propuesta de valor realizada junto con el equipo diseñada especialmente para durante el evento tanto equipos como aficionados disfruten de una experiencia única y de primer nivel" indica el club.

Además, quieren destacar “la energía que genera la posibilidad de poder disfrutar de esta fase en la isla” y que con esto buscan que sean unos días en los que “se siga viviendo un ambiente de baloncesto en Llucmajor y en toda la isla”, como ha ocurrido en Inca la semana pasada.

El Palmer agradece "al Ayuntamiento de Llucmajor así como a todos los patrocinadores, su colaboración para poder presentar una candidatura tan completa y a la altura que merece un evento de estas dimensiones". Añade que "en la presentación de candidatura, además de una propuesta de fase pensada para que los equipos participantes tengan todo lo necesario para competir al máximo en busca del ascenso a LEB Plata, también se contempla la realización de diferentes actividades de promoción del baloncesto que buscará que Llucmajor se convierta en la capital del baloncesto durante unos días"-

Ahora, tras la presentación de candidaturas la FEB tiene unos días para valorar las diferentes propuestas antes de anunciar qué sede será la encargada de organizar el evento que otorga el acceso a la tercera categoría del baloncesto nacional"