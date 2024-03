El Palmer Basket destituye a Sergio Jiménez

Sergio Jiménez no sigue como entrenador del Palmer Basket Mallorca. La mala imagen ofrecida por el equipo ante el Prat, con derrota por 24 puntos, ha llevado al club a buscar una solución a la desesperada a falta de cinco jornadas y con el equipo a dos victorias de eliminatorias de permanencia.

El club que preside Vicenç Palmer no ha tirado la toalla a pesar de que la situación es muy delicada y el equipo apunta en este momento a regreso a EBA. Por ahora se hará cargo el segundo entrenador Raúl Machado.La mala imagen ante el CB Prat llevó incluso lo que llevó a Sergio Jiménez a pedir disculpas a la afición porque el equipo no había competido. Pero este partido le ha costado el puesto al propio técnico, que no ha conseguido revertir la temporada y enderezar el rumbo desde su llegada para sustituir a Óscar Olivenza tras su dimisión. Lo cierto es y a pesar de los últimos fichajes de Comendador, Lee Alija o Jhery Matos, el equipo sigue como colista de la clasificación.

El Palmer lleva seis victorias y 15 derrotas a pesar de contar en sus filas con jugadores de nivel como Miki Servera, Joan Feliu, Zengotitabengoa, Toni Vicens, Urbutis o Mendiola, todos jugadores que han militado en categoría superior. Sin embargo, lo que queda demostrado una vez más es que en deporte una cosa son los nombres y otra hacer un equipo.