El Palmer Alma Mediterránea Palma se ha movido con rapidez tras perder por grave lesión a uno de sus base, Sherif Drammeh, quien se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El Club mallorquín de la LEB Oro acaba de fichar a Pol Figueras, base de 1,86 metros de altura nacido en marzo de 1998 en Barcelona y que acumula ya varias temporadas en la LEB Oro primero con el filial del Barcelona Lassa y después en el Club Ourense Baloncesto, en el que militó en la pasada temporada.

Al problema con las lesiones, ya que Suskavcevic tampoco está pudiendo entrenar en condiciones igual que Sean McDonnell, se une que aún no ha podido contar con su alero Ronnie Harrell por no poder salir de EEUU mientras no certifica su antecedente de penales del FBI que luego deberá validar en el consulado español en Los Ángeles.

En cuanto a Pol Figueras tras dejar unos números positivos en sus apariciones con el filial del Barcelona en las temporadas 2014-15 y 2015-16, comenzó su experiencia en la LEB Oro en la temporada 2016-17 jugando en aquella primera temporada en la categoría un total de 24 encuentros con una media de 16,25 minutos por partido con 4,3 puntos. 1,2 rebotes y 5,2 asistencias por encuentro.

En la temporada siguiente, la 2017-18, el base catalán jugó un total de 34 encuentros con una media de 29,22 minutos por partido y 7,4 puntos, 2,2 rebotes y 5,2 asistencias por encuentro asumiendo así un mayor rol dentro del equipo, rol que seguiría siendo destacado en la temporada 2018-19, la última en el filial azulgrana, en la que jugó 34 partidos con 25,42 minutos de media por encuentro disputado y 5,6 puntos, 1,7 rebotes y 4,7 asistencias de media. En la temporada 2019-20, Pol Figueras se incorporó a las filas del Club Ourense Baloncesto con el que jugó 24 encuentros disputando una media de 17,43 minutos por partido con 1,2 rebotes y 2,9 asistencias por encuentro.

Figueras formará parte del equipo que este sábado se presenta ante la afición en el Trofeo Aon Illes Balears ante el Hestia Menorca de LEB Plata.