El Palma Futsal se rehace en el momento clave

Hace algo más de una semana el Palma Futsal se había visto metido en un serio contratiempo. Aunque la clasificación para el play off por el título no corría peligro, el equipo de Antonio Vadillo había sufrido una derrota importante en casa del Manzanares cayendo por 6-3 en un partido que el propio técnico andaluz había admitido que había sido no demasiado bueno por parte de sus hombres. El horizonte tampoco presentaba buenas noticias ya que a los mallorquines les esperaban partidos ante un necesitado ElPozo y un siempre peligroso Jaén Paraíso Interior.

Sin embargo, dos partidos después y con una jornada por disputarse la situación ha mejorado sensiblemente. Esos dos peligrosos encuentros ante murcianos y andaluces los ha solventado el Palma Futsal con entereza y sabiendo sacar partido a sus cualidades para vencer y sumar seis puntos que le permiten entrar en la última jornada de la fase regular con opciones reales de poder finalizar dicha fase como segundo clasificado, un hecho que le permitiría jugar en casa el partido de vuelta de la eliminatoria de play off.

El equipo de Vadillo se impuso el pasado sábado en casa del Jaén Paraíso Interior por un trabajado 3-4 y afrontará el partido contra el Futbol Emotion Zaragoza con la posibilidad de conseguir en Son Moix una victoria que, si acompañan los resultados, le permita ser segundo. "Estas victorias nos están viniendo muy bien antes de jugar la fase final, nos va a dar más confianza, vamos a llegar con más ganas y más confianza en el trabajo” , ha explicado hoy Higor en declaraciones a los medios del club. Sobre estos próximos encuentros apunta el brasileño que "Estamos en una buena racha. Vencimos a un rival directo como ElPozo Murcia Costa Cálida, después a Jaén y ahora nos toca ganar a Fútbol Emotion Zaragoza. Tenemos que esperar a ver los otros partidos y ver si quedamos segundos".