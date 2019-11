El Palma Futsal viajará hasta Tudela para enfrentarse al Aspil-Vidal Ribera Navarra en el polideportivo Ciudad de Tudela (sábado 23 de Noviembre, 13:00h). Se presenta el duelo como clave para el conjunto de Antonio Vadillo tras el desliz en Son Moix la pasada jornada (1-2 contra Jaén Paraíso Interior); los baleares tenían la oportunidad, si ganaban y los demás resultados les acompañaban, de colocarse como terceros pero ni obtuvieron la victoria ni el resto de partidos resultaron favorables para el Palma, que descendió hasta la quinta posición en la que se encuentra actualmente.

Toca ahora recuperar la cuarta plaza perdida y para ello los pupilos de Vadillo deberán salir victoriosos de Tudela, una labor siempre difícil pese a la situación en la tabla de Ribera Navarra. Además Osasuna Magna tiene que tropezar en su complicadísima visita a la pista del actual líder de la liga, el Barça. Osasuna Magna tiene 15 puntos y es cuarto mientras que el Palma suma 14 por lo que un triunfo balear más un desliz de Osasuna en el Palau Blaugrana supondría recuperar la cuarta plaza perdida contra Jaén. " Así como está la liga es el partido más importante de lo que va de temporada y tenemos que afrontarlo como lo que es, una final", decía Antonio Vadillo en la rueda de prensa previa al encuentro.

Aspil-Vidal Ribera Navarra es decimotercero con ocho puntos y llega al duelo con bastantes apuros para no caer en puestos de descenso, a solo dos puntos; ese nerviosismo puede aprovecharlo el Palma Futsal para llevarse los puntos de Tudela. El técnico Vadillo ha querido avisar de la complejidad del encuentro pero es consciente de que su equipo debe salir a ganar: "Sabemos lo complicado que es ganar fuera de casa pero es una oportunidad de recuperar los puntos que perdimos el otro día". El ex del Aspil Ribera Navarra Hamza Maimón también ha comparecido ante los medios y ha comentado: "Va a ser un partido especial porque pasé cuatro años muy buenos ahí pero pienso que en la pista no hay amigos".

El técnico del Palma Futsal, Antonio Vadillo, tendrá a su disposición a todos los jugadores excepto los lesionados Mati Rosa y Diego Quintela, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones; este último, Quintela, está cada vez más cerca de volver y se espera que en pocas semanas ya pueda estar a disposición de Vadillo para volver a deslumbrar a los aficionados del Palma con todo su talento.